Samsung Unpacked a gennaio: Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra hanno una data

Dopo i leak del mese di dicembre, ora arriva la conferma ufficiale. Il prossimo evento Samsung Unpacked 2025 si terrà tra pochi giorni e dovrebbe vedere protagonisti ben quattro smartphone. Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e – forse – S25 Slim hanno una data di presentazione ufficiale, anche in Italia. E per l’occasione, ecco spuntare anche dei nuovi render che ne anticipano il design: stavolta il leak arriva da Roland Quandt, una vera e propria autorità in fatto di anticipazioni.

Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra, ufficiale la data di presentazione: evento Unpacked fissato per gennaio

Crediti: Samsung

A quanto pare le indiscrezioni delle scorse settimane si sono rivelate veritiere. La presentazione di Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra è fissata per il prossimo 22 gennaio (alle ore 19.00): mancano quindi pochi giorni alla fatidica data e siamo curiosi di scoprire quali saranno le novità introdotte dalla serie.

Crediti: Winfuture

Come anticipato in apertura, a questo giro si vocifera di un quarto modello, il presunto Galaxy S25 Slim (già protagonista di varie indiscrezioni); quest’ultimo dovrebbe offrire caratteristiche di punta come uno schermo da 6,66″, una fotocamera da 200 MP (con ultra-wide e teleobiettivo, entrambi da 50 MP), un SoC Snapdragon 8 Elite e una batteria intorno ai 5.000 mAh, il tutto in un corpo sottile. Ma bando alle ciance, dopo i dettagli ufficiali ecco un leak molto interessante, direttamente da uno degli insider più affidabili sulla piazza.

Samsung inaugura un nuovo corso per la serie Galaxy S: svelato il design della gamma

S25 – Crediti: Winfuture S25 – Crediti: Winfuture S25+ – Crediti: Winfuture S25+ – Crediti: Winfuture S25 Ultra – Crediti: Winfuture S25 Ultra – Crediti: Winfuture

Roland Quandt ha pubblicato le immagini render ufficiose della serie Samsung Galaxy S25: lo stile ricalca quello di Galaxy Z Fold 6, quindi con una tripla fotocamera non più inserita direttamente nella scocca, ma all’interno di un modulo a capsula (il flash LED è posizionato all’esterno). Il cambiamento più significativo arriva con il modello Ultra: come da tradizione aggiunge un quarto sensore, mentre le forme generali si fanno meno spigolose e più arrotondate. In alto trovate le immagini leak dei tre modelli.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le