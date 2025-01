Samsung Galaxy S25 Edge avrà una fotocamera migliore di S25 e S25+ (ma con una mancanza)

Il nuovo top di gamma della serie S sarà il più sottile della gamma ma riuscirà comunque a distinguersi dai fratelli maggiori. Continuano le indiscrezioni sul comparto fotografico di Samsung Galaxy S25 Edge e ancora una volta si punta in direzione di un modello con nulla da invidiare (più o meno).

Samsung Galaxy S25 Edge, ancora indizi sulla fotocamera: il top di gamma ultra-sottile avrà un comparto stellare

Crediti: Samsung

Le ultime indiscrezioni sulla fotocamera di Samsung Galaxy S25 Edge risalivano al periodo in cui il nome era conosciuto ancora come S25 Slim. Durante l’evento Unpacked di gennaio, il colosso tech ha presentato la serie Galaxy S25 ed ha approfittato dell’occasione per offrire una breve anteprima del suo smartphone ultra-sottile. Il modello Edge è stato mostrato dal vivo, rivelando la presenza di una doppia fotocamera con flash LED (ed un modulo a capsula, diverso rispetto al resto della gamma).

Ora si torna a parlare dei dettagli tecnici e da un certo punto di vista, il fratello “minore” Galaxy S25 Edge avrà una fotocamera migliore rispetto a S25 ed S25+. Il flagship dovrebbe perdere il teleobiettivo, ma in compenso ci sarebbe un sensore principale da ben 200 MP (molto probabilmente lo stesso a bordo di Galaxy S25 Ultra); questo dovrebbe essere accompagnato dal medesimo ultra-grandangolare da 12 MP di S25/S25+. Insomma, un compromesso ideale che potrebbe equilibrare i costi e rendere appetibile il modello Edge non solo per lo spessore contenuto (nonostante l’assenza del teleobiettivo).

Scheda tecnica presunta

dimensioni di 159 x 76 x 6,4 mm

certificazione IP/

display Dynamic AMOLED 2X da 6,6″ Full HD+ oppure QHD+ , con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2

da oppure , con tecnologia , refresh rate dinamico a e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC, forse in versione SM8750-3-AB

a 3 nm TSMC, forse in versione CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 3.900 mAh con ricarica da 25W

con ricarica da fotocamera da 200 + 12 MP con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare

con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

