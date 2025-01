Samsung Galaxy S25 Edge confermato: ecco il Galaxy S più sottile

Conosciuto inizialmente come S25 Slim, finalmente l’azienda asiatica ha confermato l’esistenza del suo smartphone dal profilo ultrasottile. Samsung Galaxy S25 Edge è stato mostrato per la prima volta durante l’evento Unpacked di gennaio: ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo flagship, in arrivo nel corso dell’anno.

Samsung Galaxy S25 Edge mostrato per la prima volta all’evento Unpacked di gennaio: cosa sappiamo finora

Non più Slim, quindi, ma un nome che rimanda al passato della compagnia: Samsung Galaxy S25 Edge è il telefono della serie S più sottile realizzato finora, ma per il momento non è stata confermata nessuna specifica (nemmeno i dettagli sulle dimensioni). Il design frontale è caratterizzato dalla presenza di un ampio schermo flat con punch hole centrale; il telaio presenta bordi dritti mentre la cover posteriore ospita una doppia fotocamera in un modulo a capsula, contenente anche il fash LED. Insomma, lo stile è leggermente diverso rispetto a quello del resto della serie Samsung Galaxy S25.

Come evidenziato poco sopra, non ci sono dettagli sulle specifiche: probabilmente S25 Edge avrà a bordo lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ma non è da escludere la presenza di una variante personalizzata dello Snapdragon 8 Elite SM8750-3-AB; questo SoC è stato annunciato di recente da Qualcomm e presenta una configurazione a 7 core. Dovrebbe trattarsi di un chipset pensato proprio per smartphone ultra-sottili e per i pieghevoli. Di seguito trovate le specifiche trapelate finora mentre l’uscita dovrebbe avvenire a maggio (anche se forse potrebbe non arrivare in Italia).

Scheda tecnica presunta

dimensioni di 159 x 76 x 6,4 mm

certificazione IP/

display Dynamic AMOLED 2X da 6,6″ Full HD+ oppure QHD+ , con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz

da oppure , con tecnologia , refresh rate dinamico a Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC, forse in versione SM8750-3-AB

a 3 nm TSMC, forse in versione CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 5.000 mAh

fotocamera da 200 + 50 MP con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare

con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

