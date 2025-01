Samsung Galaxy S25 Edge è super sottile, ma c’è il “trucco”

Durante l’ultimo evento Unpacked, la casa asiatica ha alzato il sipario per la prima volta sul suo smartphone ultrasottile. Protagonista di molteplici indiscrezioni nel corso dei mesi, Samsung Galaxy S25 Edge è stato confermato in via ufficiale: sarà il più sottile della serie ma stando ad una certificazione il “trucco” è anche la batteria.

Una certificazione sembra “confermare” la capacità della batteria di Samsung Galaxy S25 Edge

Sicuramente Samsung ha affrontato sfide ingegneristiche di tutto rispetto per ottenere questo risultato (il modello della serie Galaxy S più sottile di sempre), ma purtroppo c’è un compromesso da non sottovalutare. L’azienda non ha ancora svelato lo spessore di Samsung Galaxy S25 Edge: secondo i rumor dovrebbe misurare sui 6,4 mm, per un profilo decisamente contenuto. Di recente i principali brand cinesi hanno iniziato ad implementare batterie al silicio-carbonio: si tratta di unità ad alta densità, ma dallo spessore sottile (che quindi non va ad impattare sulle dimensioni del telefono).

Per fare un esempio, l’ultimo Xiaomi 15 Pro presenta una batteria da 6.100 mAh (con ricarica da 90W e wireless da 50W) ed ha uno spessore di 8,35/8,73 mm (in base alla versione). Samsung Galaxy S25 Ultra misura 8,2 mm ma è equipaggiato con un’unità da 5.000 mAh (con ricarica da 45W e wireless da 15W). Ecco, questa è la differenza visibile tra una batteria agli ioni di litio (quindi tradizionale) ed una al silicio-carbonio.

Tornano a Samsung Galaxy S25 Edge, una certificazione ha svelato che avremo una batteria da 3.900 mAh (il valore nominale è 3.786 mAh) ed il supporto alla ricarica da 25W, minore anche di S25 standard e dei suoi 4.000 mAh. Insomma, anche lo smartphone super sottile della serie S avrà una soluzione contenuta: a questo punto le voci dei giorni scorsi potrebbero rivelarsi veritiere, ossia Samsung potrebbe implementare la tecnologia al silicio-carbonio direttamente con la gamma Galaxy S26.

Scheda tecnica presunta

dimensioni di 159 x 76 x 6,4 mm

certificazione IP/

display Dynamic AMOLED 2X da 6,6″ Full HD+ oppure QHD+ , con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz

da oppure , con tecnologia , refresh rate dinamico a Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC, forse in versione SM8750-3-AB

a 3 nm TSMC, forse in versione CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 3.900 mAh con ricarica da 25W

con ricarica da fotocamera da 200 + 50 MP con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare

con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

