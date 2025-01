One UI 7.0 fa miracoli: lo sblocco di Samsung Galaxy S24 è un fulmine

La serie top di Samsung si è sempre distinta per la presenza di una caratteristica arrivata in ritardo nel resto del mondo Android, ossia un lettore d’impronte digitale ad ultrasuoni (sotto lo schermo). Questa funzione ha iniziato a fare capolino di recente a bordo di vari flagship, ma finora è sempre stata Samsung a farne un largo uso (insieme a vivo). Insomma, lo sblocco di Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra è rapidissimo, ma può migliorare ancora? Ebbene la risposta è sì, con la nuova One UI 7.0!

Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: come migliora lo sblocco con l’impronta grazie alla One UI 7.0

Crediti: Samsung

Il noto insider Ice Universe – appassionato della casa sudcoreana – ha pubblicato un breve video in cui mostra com’è migliorato lo sblocco con l’impronta digitale del suo Samsung Galaxy S24 Ultra. Non parliamo quindi un leak per il top di gamma di prossima generazione (la serie Galaxy S25 dovrebbe debuttare a gennaio), ma di un aggiornamento software in grado di migliorare una caratteristica già presente a bordo degli attuali flagship. Lo sblocco appare fulmineo, il suono è più chiaro e l’animazione fluidissima: tutto merito della One UI 7.0. Insomma, si tratta di un piccolo “miracolo” dato che il nuovo software è stato in grado di far compiere un ulteriore passo in avanti ad una funzionalità già rapidissima di suo.

Not only the sound is clearer, but also the fingerprint unlocking speed is extremely fast, which is faster than the previous version. pic.twitter.com/7tCIKgGrOW — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) January 2, 2025

Al momento Samsung è nella fase di beta test pubblico della suo nuovo software, quindi i più temerari possono provare in anteprima le novità in arrivo. Ovviamente la One UI 7.0 (con Android 15) debutterà insieme ai prossimi Galaxy S25, per poi fare capolino anche a bordo di altri modelli: qui trovate la lista completa di smartphone e tablet che riceveranno l’aggiornamento.

