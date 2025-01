Samsung vuole rivoluzionare le Galaxy Buds: diremo addio al Bluetooth?

Con l’arrivo del Bluetooth 5.0, il mercato degli accessori ha visto proliferare le cuffie True Wireless di ogni genere, ma Samsung sembrerebbe essere già pronta a rivoluzionare il paradigma. In un nuovo brevetto depositato e pubblicato in questi giorni, la compagnia coreana ha ipotizzato una nuova generazione di Galaxy Buds (le celebri TWS del brand) in grado di sfruttare un nuovo tipo di connessione, dicendo addio al Bluetooth.

Le nuove Galaxy Buds di Samsung potrebbero sfruttare la connessione UWB e dire addio al Bluetooth

Crediti: Samsung

Il nuovo brevetto di Samsung, registrato il 30 gennaio negli Stati Uniti, prevede che le cuffie TWS del futuro possano sfruttare la connettività Ultra-Wide Band (UWB) per comunicare con lo smartphone e con gli altri dispositivi, eliminando la necessità di avere la connessione Bluetooth sempre accesa. I vantaggi sarebbero diversi: la trasmissione dei dati avrebbe meno interferenze ed una latenza più bassa, con velocità più alte ed un minor consumo di energia.

Lo svantaggio più evidente, tuttavia, sarebbe la compatibilità: mentre qualsiasi smartphone è oramai dotato di un modulo Bluetooth per la connessione degli accessori, sono ancora pochi i dispositivi che integrano la connessione UWB. Addirittura alcuni top di gamma come Pixel 9 e Galaxy S25 non sono dotati di questa funzionalità, il che renderebbe impossibili utilizzare le cuffie.

Prima di vedere le TWS di nuova generazione, quindi, sarà necessario attendere almeno che la connessione Ultra-Wide Band guadagni una popolarità tale da poter giustificare il passaggio alla nuova tecnologia senza tagliar fuori troppi dispositivi.

