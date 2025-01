Non solo top di gamma: ecco quando arriveranno Samsung Galaxy A56 e A36

A distanza di pochissimo dall’evento Unpacked – in cui Samsung ha presentato i suoi nuovi top di gamma e ha annunciato le altre novità in arrivo – spuntano i primi indizi in merito all’uscita di altri due telefoni. Tira aria di Samsung Galaxy A56 5G e Galaxy A36 5G, entrambi ormai in dirittura d’arrivo: il lancio non sarebbe poi così lontano, secondo le ultime indiscrezioni.

Samsung Galaxy A56 e A36 5G si avvicinano al debutto: un leak svela il periodo d’uscita di entrambi i medio gamma

L’attuale Samsung Galaxy A55

Se la gamma top non vi ha soddisfatto e state aspettando altre aggiunte alla famiglia di mid-range del brand, allora sappiate che dovrete pazientare ancora poche settimane. Stando alle ultime voci di corridoio, Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36 (entrambi in versione 5G) saranno presentiti a metà marzo a livello globale. Quindi, in teoria, ci separerebbero meno di due mesi dal lancio dei prossimi modelli della famiglia A. Sicuramente la gamma S tira tantissimo ma anche la fascia media di Samsung è parecchio apprezzata. In precedenza non sono mancate indiscrezioni su entrambi (vale sia per A56 che per A36) con tanto di immagini render e dettagli sulle specifiche. Di seguito trovate un assaggio di quello che ci aspetta, almeno secondo i leak.

Samsung Galaxy A56 5G – Scheda tecnica presunta

Crediti: Onleaks, Androidheadline

dimensioni /

certificazione IP67

display Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Exynos 1580 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520)

GPU Xclipse 540

6/8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 3.1 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 50 + 12 + 5 MP con OIS, ultra-wide e macro

con OIS, ultra-wide e macro selfie camera da 12 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 14 con One UI 6.1 oppure Android 15 con One UI 7

Samsung Galaxy A36 5G – Scheda tecnica presunta

Crediti: GizNext, OnLeaks

dimensioni di 162,6 x 77,9 x 9,6 mm

certificazione IP67

display Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 o Snapdragon 7s Gen 2

o CPU octa-core

GPU Adreno

6/8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 25W

con ricarica da fotocamera da /

/ selfie camera da /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 14 con One UI 6.1 oppure Android 15 con One UI 7

