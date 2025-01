Samsung Galaxy A56 5G, ci sono buone notizie: avrà Android 15 e una ricarica più potente

Dopo i modelli di punta della serie Galaxy S25 è tempo di guardare anche alla famiglia A: si tratta di una gamma di telefoni particolarmente apprezzata viste alcune somiglianze con i modelli premium e il rapporto qualità/prezzo. Il 2025 vedrà il debutto di Samsung Galaxy A56 5G e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione: ecco quanto trapelato finora su specifiche tecniche, design, prezzo e uscita sul mercato.

Samsung Galaxy A56 5G: tutto quello che sappiamo finora sul prossimo mid-range della serie A

Design e display

Crediti: Samsung

Rispetto al precedente A55 la nuova aggiunta alla serie dovrebbe offrire un design leggermente diverso: ritroviamo la solita fotocamera verticale, ma stavolta ci sarebbe un modulo a pillola per contenerla. Frontalmente ci sarebbe uno schermo con punch hole centrale, una soluzione flat con cornici sottili e un lettore d’impronte digitali integrato. Samsung Galaxy A56 5G continuerebbe ad avere bordi dritti ed un pannello AMOLED da 6,6″ Full HD a 120 Hz. Probabilmente ritroveremo la certificazione IP67 contro polvere ed acqua.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Samsung

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A56 5G continuerebbero a fare affidamento su un chipset proprietario, passando dal precedente 1480 ad una soluzione Exynos 1580. Lato batteria ci sarebbe un’unità da 5.000 mAh ma stavolta avremo una novità: come anticipato da precedenti indiscrezioni, a questo giro Samsung ha aumentato la potenza di ricarica passando sai soliti 25W a 45W. Nulla di epocale, ma comunque un passo avanti importante per i dispositivi della famiglia Galaxy A. La nuova potenza è stata confermata dalla certificazione FCC. Anche per il software c’è una buona notizia: il nuovo A56 arriverà direttamente con Android 15 e l’ultima One UI 7 (come mostra l’FCC tramite un’immagine presente in uno dei documenti ufficiali del telefono).

Crediti: FCC, Sammobile

Passando al comparto fotografico, non si prevedono stravolgimenti: dovremmo avere ancora una volta una tripla camera da 50 + 12 + 5 MP con stabilizzazione OIS, ultra-grandangolare e macro, mentre lato selfie ci sarebbe una leggera variazione. Per la prima volta dal 2020 (e dal Galaxy A51) la solita selfie camera da 32 MP dovrebbe andare in pensione e cedere il posto ad un nuovo sensore da 12 MP (più recente rispetto a quello precedente).

Samsung Galaxy A56 5G – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP67

display Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Exynos 1580 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520)

GPU Xclipse 540

6/8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 3.1 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 50 + 12 + 5 MP con OIS, ultra-wide e macro

con OIS, ultra-wide e macro selfie camera da 12 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 15 con One UI 7

Quanto costa Samsung Galaxy A56 5G – Prezzo e uscita | Leak

Il prossimo Samsung Galaxy A56 5G non ha ancora una data di presentazione anche se ogni giorno diventa più tangibile (tra leak e certificazioni). Il lancio sarebbe previsto a metà marzo, mentre il prezzo dovrebbe partire da circa 439 sterline, quindi intorno ai 522€ al cambio attuale; in pratica si tratterebbe della stessa cifra di A55 per il Regno Unito. Quindi se non dovremmo avere rincari il prezzo italiano potrebbe partire da 499€ (lo stesso del predecessore).

