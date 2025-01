Sam Altman loda DeepSeek R1 e promette battaglia: “è impressionante, ma faremo meglio”

DeepSeek è sicuramente l’argomento più caldo del settore tech in questo momento: saltato fuori dal nulla ha stravolto le gerarchie nel mondo dell’intelligenza artificiale con un modello incredibilmente potente e totalmente gratuito. Tale successo non poteva passare inosservato, anche per i concorrenti, e il primo a lodare la nuova AI cinese è stato proprio Sam Altman, CEO di OpenAI e inventore di ChatGPT.

DeepSeek è formidabile e non passa inosservato: arrivano i complimenti di Sam Altman

Crediti: CNN

La potenza di DeepSeek è sotto gli occhi di tutti, ma soprattutto sotto gli occhi dei competitor che sono rimasti sbalorditi dalle possibilità offerte da questa intelligenza artificiale in modo del tutto gratuito e open-source. Sam Altman, tramite i social, ha deciso di rompere il silenzio lodando le qualità del modello R1, ma promettendo anche una battaglia serrata per il futuro.

“DeepSeek R1 è un modello davvero impressionante, soprattutto se si considerare il rapporto qualità-prezzo. Ovviamente forniremo modelli molto migliori di quelli presenti oggi, ma è molto stimolante avere un nuovo competitor!” ha annunciato Sam Altman tramite il proprio profilo Twitter/X.

Lo scossone dato da DeepSeek all’industry dell’AI è stato davvero importante: OpenAI e le altre compagnie, infatti, potrebbero decidere di accelerare lo sviluppo e abbassare i prezzi per riuscire a competere con la compagnia cinese. Il mondo dell’intelligenza artificiale sta probabilmente per subire una nuova rivoluzione.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le