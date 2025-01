Saldi invernali AliExpress, fino a -60% e Coupon Esclusivi: sono gli ultimi giorni di sconti!

Come ogni mese, anche il primo giorno di gennaio sono partiti i Choice Day di AliExpress ma a questo giro le occasioni sono ancora più ghiotte. La promozione, infatti, ha coinciso anche con l’inizio dei saldi invernali dello store, con tantissime offerte in salsa tech e non solo: gli sconti arrivano fino al 60% ed è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo riscattando i nuovi Coupon Esclusivi di GizChina.it. Questi sono gli ultimi giorni di sconti, quindi è bene approfittarne subito!

Saldi invernali AliExpress: ultimi giorni di sconti, con tante offerte e nuovi Coupon Esclusivi per risparmiare

Crediti: AliExpress

Le offerte per i saldi invernali di AliExpress vedono protagonisti una sfilza di prodotti, sia tecnologici (con auricolari, cuffie, droni, smartwatch, tablet e tanti accessori) che non. Infatti gli sconti abbracciano molteplici categorie di articoli, anche d’abbigliamento (ad esempio). L’iniziativa è ormai nel vivo e si avvia verso la sua conclusione: l’ultimo giorno è il 7 gennaio, quindi c’è ancora un po’ di tempo per approfittare delle occasioni; di seguito trovi i nuovi codici sconto esclusivi da utilizzare, validi su tantissimi prodotti e riscattabili anche sugli articoli già scontati. Ecco la pagina dell’iniziativa, con tutti i dettagli e una miriade di prodotti tra cui scegliere!

Coupon GIZIT03 – 3€ di sconto su una spesa minima di 29€

– 3€ di sconto su una spesa minima di 29€ Coupon GIZIT08 – 8€ di sconto su una spesa minima di 69€

– 8€ di sconto su una spesa minima di 69€ Coupon GIZIT20 – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€

– 20€ di sconto su una spesa minima di 159€ Coupon GIZIT30 – 30€ di sconto su una spesa minima di 239€

– 30€ di sconto su una spesa minima di 239€ Coupon GIZIT50 – 50€ di sconto su una spesa minima di 369€

– 50€ di sconto su una spesa minima di 369€ Coupon GIZIT80 – 80€ di sconto su una spesa minima di 599€

