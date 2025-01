Saldi di Capodanno Geekmall: offerte e Coupon per Smart Home, bici elettriche e non solo!

Il nuovo è cominciato e ovviamente non potevano mancare le prime occasioni dedicate al meglio della tecnologia. I saldi di Capodanno targati Geekmall vedono protagonisti tanti prodotti imperdibili, con sconti top: ci sono offerte lampo e Coupon da riscattare, per una sfilza di sconti su tanti articoli con spedizione gratis direttamente dall’Europa!

Buon anno da Geekmall: il 2025 comincia con nuove occasioni, tante offerte e Coupon per risparmiare

Crediti: Geekmall

Le offerte di Capodanno di Geekmall sono già attive: la promozione termina il prossimo 13 gennaio 2025 e lo stesso vale per i nuovi Coupon generici. I saldi dello store sono dedicati a numerosi prodotti tech, sempre con un occhio al quotidiano degli utenti. Infatti le offerte abbracciano la categoria smart home (con tanti elettrodomestici intelligenti e soluzioni per le pulizie tech), la mobilità elettrica (con bici e monopattini) ma in promozione trovi anche Power Station (utili sia in viaggio che come multi-presa in casa oppure come dispositivo d’emergenza in caso di blackout). Non mancano mini PC, proiettori, monitor da gaming e perfino macchine del caffè! Dai un’occhiata alla pagina dei saldi di Capodanno Geekmall per scoprire tutte le offerte! Di seguito trovi i nuovi codici da riscattare, validi per tutto il periodo promozionale.

Coupon 200anno15 – buono sconto di 15€ su una spesa di 200€

– buono sconto di 15€ su una spesa di 200€ Coupon 100anno10 – buono sconto di 10€ su una spesa di 100€

– buono sconto di 10€ su una spesa di 100€ Coupon SHAnno8 – buono sconto dell’8% per la categoria Smart Home

Le migliori offerte del momento

Crediti: TITAN ARMY

Ecco una selezione delle migliori occasioni del momento: si tratta di articoli che spaziano dalle pulizie smart alle Power Station, con un occhio alla cucina e perfino alla tua postazione da gaming. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le