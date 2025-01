Roborock Saros Z70 ufficiale al CES 2025: è il primo robot aspirapolvere con un braccio robotico

Il CES 2025 è il palcoscenico tech internazionale che apre il nuovo anno: per l’occasione Roborock ha deciso di lasciare di stucco con il nuovo Saros Z70, il primo robot aspirapolvere al mondo dotato di un braccio robotico in grado di afferrare e spostare gli ostacoli. Ecco tutti i dettagli del robottino di nuova generazione, accompagnato da altri due modelli.

Roborock presenta la serie Saros: tutte le novità al CES 2025

Roborock Saros Z70 con OmniGrip

Crediti: Roborock

Il nuovo Roborock Saros Z70 è un robot aspirapolvere all’avanguardia il cui lancio è previsto per la prima metà del 2025. Dotato di OmniGrip, il primo braccio robotico pieghevole con cinque assi prodotto in serie, è in grado di dispiegarsi per pulire aree precedentemente ostruite e di riporre piccoli oggetti, inizialmente limitati a calzini, piccoli asciugamani, fazzoletti di carta e ciabatte o calzature di peso inferiore a 300 grammi. Saros Z70 è dotato di eccellenti capacità di navigazione, aspirazione e pulizia. OmniGrip funziona in sinergia con l’intelligenza artificiale del robot ed è in grado di aprirsi, estendersi e ruotare sia orizzontalmente che verticalmente sui suoi cinque assi.

Crediti: Roborock

Durante la prima sessione di pulizie, Saros Z70 svolge le sue normali attività di pulizie e al contempo mappa l’ambiente, identifica gli oggetti che può sollevare e li contrassegna. Nella seconda sessione, torna indietro e riordina, pulendo poi le aree precedentemente ostruite. Il tutto è gestibile tramite l’app Roborock, dove è possibile attivare e disattivare OmniGrip, scegliere con quali oggetti interagire e definire le aree di deposito. La sicurezza è garantita da un blocco bambini e un pulsante di arresto di emergenza. Sensori di precisione, una fotocamera e una luce LED aiutano OmniGrip a determinare la sua posizione, l’ambiente circostante e se l’oggetto che afferra è troppo pesante.

Roborock Saros 10 e Saros 10R

Crediti: Roborock

La serie comprende anche altri due modelli all’avanguardia, entrami progettati per offrire una pulizia domestica impeccabile, senza il minimo sforzo. Saros 10 introduce RetractSense, un sistema di navigazione intelligente che unisce al tradizionale modulo Laser Distance Sensor (LDS) usato mappare lo spazio, un sensore Time-of-Flight (ToF) rivolto verso l’alto, che emette un raggio laser aggiuntivo per rilevare l’altezza degli spazi bassi , prevenendo graffi indesiderati. Questo sistema a doppio sensore migliora la consapevolezza spaziale dell’aspirapolvere, consentendogli di navigare in ambienti complessi con facilità e precisione. Il tutto è potenziato da un modulo di Visione Grandangolare che offre un campo visivo di 100° che migliora significativamente l’accuratezza della mappatura delle stanze e minimizza gli errori anche quando è retratto. Questa capacità di retrazione adattiva combinata con la Visione Grandangolare consente a Saros 10 di adattare dinamicamente la sua portata di pulizia, migliorando il rilevamento e la navigazione intorno agli ostacoli.

Crediti: Roborock

Saros 10R, invece, punta sull’intelligenza artificiale con il sistema di navigazione StarSight Autonomous System 2.0 che combina la tecnologia 3D ToF a doppia luce ad una telecamera RGB potenziata dall’AI. Il risultato è una mappatura 3D dell’ambiente e un rilevamento degli ostacoli senza precedenti. Questo sistema di navigazione avanzato, unito a una impressionante potenza di aspirazione, ai doppi panni rotanti removibili e al doppio sistema antigroviglio, garantisce una pulizia impeccabile su qualsiasi superficie.

Per quanto riguarda il prezzo, al momento l’azienda asiatica non ha ancora svelati i dettagli. Il trittico composto da Roborock Saros Z70, Saros 10 e 10R arriverà nel corso del primo semestre 2025.

