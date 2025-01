Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: migliori cover, pellicole ed accessori

La serie Redmi Note è tornata, con una generazione nuova di zecca e tante novità (con ben 5 modelli tra cui scegliere). Proteggi il tuo ultimo acquisto con una selezione di cover, pellicole ed accessori per Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ (anche 4G), direttamente dai migliori store online.

Migliori cover, pellicole ed accessori per Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ (sia in versione 5G che 4G)

Crediti: Redmi

Scopri dove comprare le migliori cover, pellicole ed accessori per i nuovi Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ (anche per le varianti 4G). N.B. – se non visualizzi correttamente i box con i prodotti presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

REDMI NOTE 14 SERIES (Italia) – SCHEDA TECNICA & PREZZO

Redmi Note 14 4G

Custodia per Xiaomi Redmi Note 14 4G Cover, Vetro Temperato Pellicola Protettiva Case Custodia Transparent Sottile in TPU Morbido, Cover Protezione Anti-Caduta 8,99€ Compra Ora Amazon.it Custodia per Xiaomi Redmi Note 14 4G Cover, Vetro Temperato Pellicola Protettiva Case Custodia Matte Sottile in TPU Morbido, Cover Protezione Anti-Caduta- Nero 8,99€ Compra Ora Amazon.it HAOYE Cover per Xiaomi Redmi Note 14 4G, Custodia Protettiva Antigraffio Silicone Morbida TPU Ultra Sottile ma Resistente Case con Fodera in Tessuto. Verde... 9,58€ Compra Ora Amazon.it Wookfiss Cover per Xiaomi Redmi Note 14 4G Custodia, [Fibra di Carbonio] Morbido TPU Custodia, Anti Scivolo Anti Antiurto Case per Redmi Note 14 4G-Nero 9,98€ Compra Ora Amazon.it ELYCO Compatibile con Xiaomi Redmi Note 14 4G Vetro Temperato, 3 Pezzi Pellicola Protettiva + 2 Pcs Pellicola Fotocamera, 9H Durezza... 9,99€ Compra Ora Amazon.it Lutree per Xiaomi Redmi Note 14 4G Vetro Temperato + Pellicola Fotocamera, [2+1 Pezzi], Senza Bolle Anti-Impronte Pellicola Prottetiva, HD Anti Graffio... 10,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 19/01/2025 20:30

Redmi Note 14 5G

FLLAO 4 in 1 Cover per Xiaomi Redmi Note 14 5G con 2 Pellicola Vetro Temperato e 1 Pellicola Protezione Fotocamera, [Protezione Antiurto Militare] Custodia... 7,99€ 6,99€ Compra Ora Amazon.it Guisessy Cover Compatibile con Xiaomi Redmi Note 14 5G con 2 Pack Vetro Temperato, Protezione Fotocamera Anti Graffio Custodia Rotante Anello Supporto... 7,98€ Compra Ora Amazon.it Lemxiee Custodia per Xiaomi Redmi Note 14 5G Cover,Anti-impronta/Anti-caduta Custodia in silipere flessibile + Acrilico smerigliato per Xiaomi Redmi Note 14... 8,99€ Compra Ora Amazon.it Afikyutu Cover per Xiaomi Redmi Note 14 5G, Custodia Matte Sottile in TPU Morbido, Cover Protezione Anti-Caduta, Nero Sottile Leggero Protettiva Custodia 9,99€ 7,99€ Compra Ora Amazon.it COPIKE Set di 6 Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 14 5G, 3 x Pellicola Protettiva e 3 x Protezione Lente Fotocamera, Durezza 9H Resistente ai Graffi,... 7,99€ Compra Ora Amazon.it Aerku Pellicola Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 14 5G, con Protezione Lente Fotocamera [2+2 Pezzi], 0,33mm Ultra Trasparente [Durezza 9H Anti Graffi]... 9,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 19/01/2025 20:30

Redmi Note 14 Pro 4G

JNERBUYI Cover Protettiva per Xiaomi Redmi Note 14 PRO 4G, Custodia per Telefono Antiurto, Guscio Elettrolitico Squisito, Cover Bumper Glitterata per... 11,98€ Compra Ora Amazon.it Cover per Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G / Redmi Note 11 Pro 4G / 5G / Note 11E Pro con 3 Pezzi Vetro Temperato, Custodia in Morbida Silicone Liquido, Sottile e... 9,99€ Compra Ora Amazon.it Lutree per Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G Vetro Temperato, 2+2 Pezzi 3D Pellicola Protettiva + Pellicola Fotocamera, Durezza 9H Vetro Protettivo, HD Senza Bolle... 11,99€ 10,99€ Compra Ora Amazon.it ELYCO Compatibile con Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G Vetro Temperato, 3 Pezzi 3D Pellicola Protettiva + 2 Pezzi Pellicola Fotocamera, 9H Durezza... 10,50€ Compra Ora Amazon.it Lemxiee Pellicola Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G [2+1 Pezzi] Fotocamera Pellicola Protettiva + HD Pellicola Schermo in vetro temperato per... 8,99€ Compra Ora Amazon.it Afikyutu Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G, 2 Pezzi Pellicola Protettiva + 2 Pezzi Pellicola Fotocamera, Anti-Scratch, Bubble-Free,3D HD 9H... 7,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 19/01/2025 20:30

Redmi Note 14 Pro 5G

Rojeuinn cover per Xiaomi Redmi Note 14 Pro/Poco x7 5G,Materiale Silicone Liquido di Alta Qualità,Custodia per Telefono a Copertura... 8,99€ 5,99€ Compra Ora Amazon.it Effcotuo Custodia per Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G/POCO X7 5G Cover [Fibra di Carbonio] Morbido TPU Custodia Protezione Anti Scivolo/Antiurto per Xiaomi Redmi... 7,99€ Compra Ora Amazon.it Custodia per Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G/POCO X7 5G Cover, Vetro Temperato Pellicola Protettiva Case Custodia Matte Sottile in TPU Morbido, Cover Protezione... 7,99€ Compra Ora Amazon.it JNERBUYI Cover Protettiva per Xiaomi Redmi Note 14 PRO 5G, Custodia per Telefono Antiurto, Guscio Elettrolitico Squisito, Cover Bumper Glitterata per... 10,68€ Compra Ora Amazon.it Effcotuo 2 Pezzi Pellicola per Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G/POCO X7 5G Vetro Temperato 2 Pezzi Pellicola Fotocamera Durezza 9H Senza Bolle AntiGraffio Protettiva 8,99€ Compra Ora Amazon.it Rojeuinn Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 14 Pro/Poco x7 5G Pellicola Protettiva,2 Pezzi Vetro Temperato+2 Pezzi Fotocamera... 7,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 19/01/2025 20:30

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Rojeuinn Cover per Xiaomi Redmi Note 14 Pro/Pro Plus 5G /Poco x7 custodie,Premium Portafoglio Magnetica Flip Case,Custodia con fibra di carbonio-Nero 8,99€ 7,99€ Compra Ora Amazon.it Rojeuinn cover per Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G,Materiale Silicone Liquido di Alta Qualità,Custodia per Telefono a Copertura... 8,99€ 5,99€ Compra Ora Amazon.it Cover per xiaomi redmi note 14 pro 5G/ note 14 pro plus 5G, Custodia Antiurto con Protezione dello Schermo Integrata, 360° Sottile Cover Transparente... 12,99€ 10,38€ Compra Ora Amazon.it Datree Custodia per Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus/Note 14 Pro+, Magro Superficie Protettiva Custodia Silicone Morbido Case, Anti-Scratch Shock-Absorption... 7,99€ Compra Ora Amazon.it Pellicola Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G Vetro Fotocamera Posteriore Pellicola Pieno Copertura Anti Graffio, Anti-Impronte, Senza... 6,99€ Compra Ora Amazon.it Rojeuinn Vetro Temperato per Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G Pellicola Protettiva,2 Pezzi Vetro Temperato+2 Pezzi Fotocamera Posteriore,Anti-Scratch,Durezza 9H 6,99€ 5,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 19/01/2025 20:30

