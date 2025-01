La serie Redmi Note 14 arriva in Italia: novità e prezzo dei nuovi Xiaomi!

Finalmente la nuova serie Redmi Note 14 arriva in Italia e come avvenuto anche per la scorsa generazione, abbiamo dalla nostra ben 5 modelli differenti. Ecco tutti i dettagli e le schede tecniche dei mid-range Xiaomi, insieme a prezzi e configurazioni per il nostro mercato!

Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+ ora disponibili in Italia, in versione 4G e 5G: sono cinque nuovi smartphone

Crediti: Redmi

Abbiamo parlato tantissimo dei telefoni della famiglia Redmi Note 14: lanciati inizialmente in Cina, i dispositivi hanno fatto capolino in versione Global con alcune caratteristiche differenti ed ora sono freschi di lancio in Italia con delle ulteriori differenze. Per prima cosa si aggiungono due modelli LTE, ossia Redmi Note 14 4G e Note 14 Pro 4G; gli altri smartphone della famiglia presentano delle caratteristiche diverse, che variano in base al modello.

Note 14 5G – ricalca le specifiche Global, con una tripla fotocamera anziché doppia (come in Cina). Il sensore principale da 50 MP viene sostituito da uno da 108 MP.

– ricalca le specifiche Global, con una tripla fotocamera anziché doppia (come in Cina). Il sensore principale da 50 MP viene sostituito da uno da 108 MP. Note 14 Pro 5G – la batteria scende da 5.500 mAh a 5.110 mAh, mentre la fotocamera principale passa da 50 MP a 200 MP.

– la batteria scende da 5.500 mAh a 5.110 mAh, mentre la fotocamera principale passa da 50 MP a 200 MP. Note 14 Pro+ 5G – la batteria scende da 6.000 mAh a 5.110 mAh mentre la ricarica passa da 90W a 120W; la fotocamera principale passa da 50 MP a 200 MP; viene eliminato il teleobiettivo (presente sia in Cina che Global).

Insomma, il dispositivo che “perde” maggiormente rispetto alle controparti internazionali è la versione superiore Pro+. Ora che abbiamo visto con precisione cosa cambia tra i Redmi Note 14 presentati in Italia e quelli Cina e Global, ecco le specifiche tecniche complete per ciascun modello.

Schede Tecniche

Redmi Note 14 4G

Crediti: Redmi

Dimensioni di 164,84 x 78,15 x 8,16 mm per 200 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 960 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 960 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G99-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria espandibile via micro SD Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 33W

con ricarica rapida da Fotocamera da 108 + 2 + 2 MP (f/1.7-2.4-2.4) con profondità e macro

(f/1.7-2.4-2.4) con profondità e macro Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, mini jack 3.5 mm per cuffie, Google Gemini

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 5G

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM a 960 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , PWM a 960 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo (grafite)

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria espandibile via micro SD Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 108 + 8 + 2 MP (f/1.7-2.2-2.4) con OIS , ultra-wide e macro

(f/1.7-2.2-2.4) con , ultra-wide e macro Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, mini jack 3.5 mm per cuffie, Google Gemini

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro 4G

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,16 x 74,92 x 8,24 mm per 180 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED curvo da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Helio G100-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria espandibile tramite micro SD Batteria al silicio-carbonio da 5.500 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/1.65-2.4-2.2) con OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.65-2.4-2.2) con , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera da 32 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, Google Gemini

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro 5G

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,4 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/1.65-2.2-2.4) con OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.65-2.2-2.4) con , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, eSIM , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Google Gemini

, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Google Gemini Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm per 210/205 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 200 + 8 + 2 MP (f/1.65-2.2-2.4) con OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.65-2.2-2.4) con , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, eSIM , Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Google Gemini

, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, Google Gemini Sistema operativo Android 14 con HyperOS (3 + 4 anni di aggiornamenti)

Quanto costa Redmi Note 14 in Italia: prezzi e disponibilità della nuova serie

La nuova gamma Redmi Note 14 è stata lanciata in Italia, con disponibilità a partire dal 15 gennaio: il prezzo di partenza è di 229€ ed è possibile acquistare i mid-range nel sito ufficiale Xiaomi, su Amazon e nei principali negozi di elettronica. Di seguito trovate tutti i modelli e le configurazioni, con il relativo prezzo e le colorazioni disponibili.

Redmi Note 14 4G Lime Green,Ice Blue e Midnight Black 6/128 GB – 199,9€ 8/256 GB – 229,9€

Redmi Note 14 5G Midnight Black,Lavender Purple, Coral Green 8/256 GB – 299,9€

Redmi Note 14 Pro 4G Aurora Purple, Ocean Blue,Midnight Black 8/256 GB – 299,9€

Redmi Note 14 Pro 5G Midnight Black, Coral Green, Lavender Purple 8/256 GB – 399,9€

Redmi Note 14 Pro+ 5G Midnight Black, Lavender Purple e Frost Blue 8/256 GB – 499,9€ 12/512 GB – 549,9€



