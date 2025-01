Redmi Note 14 Pro si colora di rosso per festeggiare il nuovo anno

Il Capodanno cinese si avvicina e per l’occasione ecco fare capolino una nuova variante di Redmi Note 14 Pro. L’ultimo mid-range della serie più apprezzata della costola di Xiaomi si tinge di un’elegante colorazione rossa, una scelta decisamente azzeccata che rende il dispositivo ancora più stiloso!

Redmi Note 14 Pro New Year Edition: caratteristiche e prezzo della nuova colorazione pensata per il Capodanno cinese

Crediti: Weibo

La nuova versione di Redmi Note 14 Pro è stata annunciata in occasione del lancio di Redmi Turbo 4 ed è dedicata al Capodanno cinese: non il nostro Capodanno, quindi, ma la celebrazione orientale per il nuovo anno, che a questo giro coincide con il 29 gennaio. La variante New Year Edition presenta il medesimo design e le stesse specifiche del modello classico, ma arriva con una scocca rossa.

Crediti: Weibo

Il prezzo di Redmi Note 14 Pro New Year Edition non cambia rispetto a quello del modello standard: si parte da circa 180€ al cambio attuale (1.399 CNY, ma in promozione a 1.299 CNY per un periodo di tempo limitato). Al momento il dispositivo è stato lanciato solo in Cina e non è dato di sapere se arriverà anche in altri paesi; comunque ricordiamo che la serie Redmi Note 14 è stata presentata sia in patria che a livello Global, ma per ora non in Europa.

8/128 GB – 1.399 CNY (180€)

8/256 GB – 1.499 CNY (199€)

12/256 GB – 1.699 CNY (225€)

12/512 GB – 1.899 CNY (252€)

Redmi Note 14 Pro (versione cinese) – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,24 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con , stabilizzazione , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

