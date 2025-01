Redmi K80 Ultra avrà un Dimensity inedito e potentissimo: al via i primi leak

Proprio come avviene con la serie principale di Xiaomi, da diverse generazioni anche Redmi lancia annualmente il suo top di gamma in versione Ultra. A questo giro toccherà a Redmi K80 Ultra, versione potenziata dell’attuale serie: ecco le prime indiscrezioni sul flagship, con anticipazioni sulle specifiche e il periodo d’uscita!

Redmi K80 Ultra passerà a MediaTek, con un Dimensity inedito: ecco i primi leak sul prossimo flagship

K70 Ultra – Crediti: Redmi

Nel momento in cui scriviamo non ci sono ancora dettagli sul design del prossimo super flagship, ma è lecito immaginare uno stile non molto diverso rispetto a quello di Redmi K80 e K80 Pro. Gli attuali K70/K70 Pro e K70 Ultra presentano un look molto simile, quindi è probabile che anche Redmi K80 Ultra non introdurrà grandi stravolgimenti. Le novità si dovrebbero concentrare tutte nel comparto tecnico, a cominciare dal passaggio a MediaTek: mentre i fratelli minori montano gli Snapdragon 8 Gen 3 e 8 Elite, il prossimo modello Ultra dovrebbe continuare la tradizione ed essere dotato del Dimensity 9400+.

Per ora questo chipset MediaTek è ancora inedito, ma dopo il lancio del SoC 9400 è lecito aspettarsi una versione potenziata (come da prassi). Il resto delle specifiche comprenderebbe uno schermo flat OLED da 1,5K con cornici ottimizzate, un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto lo schermo), un corpo con certificazione IP68 ed una batteria maggiorata rispetto al predecessore, ossia un’unità da 6.500 mAh.

K80 Pro – Crediti: Redmi

La data d’uscita di Redmi K80 Ultra è ancora incerta ma secondo le indiscrezioni il lancio dovrebbe avvenire verso metà anno, precisamente a luglio 2025. Quindi c’è ancora parecchio tempo e di certo non mancheranno ulteriori dettagli leak.

