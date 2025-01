Redmi A5 e POCO C71 saranno economici, forse anche troppo

Si torna a parlare del prossimo budget phone di Xiaomi, dispositivo che dovrebbe arrivare in due versioni in base al mercato. Stiamo parlando di Redmi A5 e POCO C71: le ultime novità riguardano il chipset che dovremmo trovare a bordo, una soluzione parecchio economica e che fa percepire la natura entry level dei due telefoni.

Redmi A5 e POCO C71, niente 5G e performance da entry level: le ultime novità sui prossimi budget phone Xiaomi

A4 – Crediti: Redmi

I due smartphone (caratterizzati da numero di modello C3Z) sono stati avvistati nel codice del software di Xiaomi. In base a quanto emerso, sia Redmi A5 che POCO C71 sarebbero equipaggiati con un processore UNISOC T615: si tratta di una soluzione vista su vari smartphone economici (DOOGEE Blade 10 Power e Tecno Spark Go 1, ad esempio), realizzata a 12 nm da TSMC e caratterizzata da una configurazione octa-core (2 x 1,8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1,6 GHz Cortex-A55) e dotata di una GPU Mali-G57 MP1. Inoltre i budget phone saranno accompagnato di 3/4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

Il chipset in questione è pensato per telefoni molto economici, quindi si tratta di veri e propri entry level. Tra le altre caratteristiche c’è la sola connettività 4G LTE: ricordiamo che l’attuale Redmi A4 è il telefono Xiaomi 5G più economico ed è stato lanciato anche da noi come Redmi 14C. A questo punto è lecito ipotizzare che il prossimo modello potrebbe arrivare in due versioni: Redmi A5 4G (o POCO C71 in alcuni mercati) sarebbe la variante economica e visti i precedenti potrebbe essere previsto anche Redmi A5 5G, basato sullo standard di connettività mobile di ultima generazione. Nelle scorse settimana è emersa la presenza dell‘NFC: resta da vedere se il chip per i pagamenti (e non solo) sarà riservato ad una versione o arriverà su entrambe.

