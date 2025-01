REDMAGIC 10 Pro in versione Lightspeed arriva in Italia: prezzo e novità

Nonostante gli smartphone da gaming siano dispositivi appartenenti ad una “nicchia”, l’interesse degli utenti verso il nuovo REDMAGIC è stato elevato (e lo abbiamo notato anche noi). Un dispositivo dal look futuristico, diverso rispetto ai soliti design, con una fotocamera sotto lo schermo, tanta potenza ed un prezzo particolarmente abbordabile (nonostante sia un device di ultima generazione). Questi sono i punti di forza ed ora si aggiunge una nuova variante tra cui scegliere: REDMAGIC 10 Pro debutta in Italia anche in versione Lightspeed Edition ed ecco prezzo e novità!

REDMAGIC 10 Pro Lightspeed Edition: cosa cambia e quanto costa | Prezzo Italia

Crediti: REDMAGIC

Il look generale e le specifiche tecniche restano invariati: questo REDMAGIC 10 Pro è sempre lo stesso modello lanciato a inizio dicembre ma con una novità. La scocca ricevere una candida colorazione bianca che rende ancora più visibile l’anello LED RGB che circonda la ventolina di raffreddamento. Lo stile diventa ancora più elegante e meno da gaming, anche se non mancano i pulsanti dorsali e tutte le caratteristiche per i gamer (tra questa, ricordiamo, anche un sistema con metallo liquido, per la prima volta su uno smartphone).

Il prezzo di REDMAGIC 10 Pro in versione Lightspeed non cambia rispetto a quanto visto in precedenza: è disponibile nella sola configurazione da 12/256 GB, a 649€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare Adblock.

Scheda tecnica (Lightspeed Edition)

Crediti: REDMAGIC

dimensioni 163,42 x 76,14 x 8,9 mm per un peso di 229 grammi

certificazione IP assente

assente display flat OLED BOE Q9+ a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit

a da (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (12.000 mm 2 ), 10 strati e metallo liquido + mini ventola

), 10 strati e + SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps)

di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps) 256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.2) con OmniVision OV50E40 , OIS , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo macro OV02F10

(f/1.88-2.2) con OmniVision , , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo OV02F10 selfie camera sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Slider, 3 microfoni, pulsanti dorsali touch , mini-jack 3.5 mm per cuffie, chip Red Core R3

, mini-jack 3.5 mm per cuffie, chip Red Core R3 Android 15 sotto forma di REDMAGIC OS 10

