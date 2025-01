Recensione realme C75: è LUI il primo smartphone economico dell’anno

Come da tradizione ormai da diversi anni, uno dei produttori di smartphone che inaugura il mercato dei dispositivi low cost (e non solo) all’inizio di ogni anno è realme; l’anno scorso il protagonista fu il realme C67, l’anno prima il C55, mentre quest’anno è il turno del realme C75, un dispositivo che si posiziona sotto la soglia psicologica dei 200 euro, cifra che per chi non da troppa importanza allo smartphone, sembra un ostacolo difficile da oltrepassare (mentalmente, più che altro).

realme C75, con le promozioni iniziali disponibili fino al 4 Febbraio, è acquistabile a partire da 169 euro nella versione 8/128GB, e può rappresentare una proposta molto interessante per un target piuttosto ampio. Vediamolo più da vicino.

Recensione realme C75

Design e Materiali

Il design del realme C75 si distingue tra gli smartphone economici per la sua robustezza e finitura moderna. Con un peso di 196 grammi, lo smartphone economico di casa realme offre un buon equilibrio tra solidità e maneggevolezza. La scocca posteriore, realizzata in plastica opaca, conferisce un aspetto premium al dispositivo, ed in più i giochi di forme visibili in controluce contribuisce a rendere tutto il design sicuramente più piacevole, pur trattandosi sempre di uno smartphone piuttosto economico.

Caratteristica interessante per questa fascia di prezzo è senza dubbio la presenza della certificazione IP69, che garantisce resistenza alla polvere e all’acqua ma anche quella MIL-STD-810H, la stessa presente sugli smartphone rugged, la più alta che si può ottenere in termini di resistenza a urti e cadute, per intenderci.

È proprio sul fronte resistenza che realme ha puntato tutto con questo smartphone, poichè c’è in questo ambito un altro dettaglio che non può in alcun modo passare inosservato: mi riferisco al vetro ArmorShell, una vera chicca capace di proteggere lo schermo dai graffi e dagli urti. La stessa azienda ci ha incoraggiati a mettere alla prova il dispositivo in scenari decisamente inconsueti e devo ammettere, con grande stupore, che il display non si è graffiato nonostante l’uso di coltelli sulla superficie, o anche colpi di martello, e cadute fino a circa un metro e mezzo di altezza. Può sembrare banale, ma il C75 di Realme è praticamente l’unico smartphone sul mercato (in questo segmento, si intende) con queste caratteristihe, che di fatto lo rendono unico nel suo genere. Questa combinazione di materiali di qualità e certificazioni lo rende un telefono ideale per chi cerca durabilità in un budget contenuto, ma soprattutto con un design curato nei minimi dettagli (a differenza di uno smartphone rugged, che non ha bisogno di troppe presentazioni, generalmente).

Display

Il Realme C75 è dotato di un ampio display IPS LCD da 6,72 pollici con una risoluzione Full HD+ 1080 x 2400 pixel. Il pannello offre un refresh rate di 90Hz, che assicura una navigazione abbastanza fluida e un’esperienza ottimale per i contenuti multimediali. La luminosità di picco di 580 nit è sufficiente per un utilizzo all’aperto, anche se non è al livello degli schermi AMOLED, che offrono colori più saturi e neri più profondi.

Il pannello, pur non avendo la vividezza dei soliti display a cui Realme ci ha abituati negli anni, si comporta bene in termini di nitidezza e riproduzione cromatica. Prendete con le pinze le mie parole, però, perchè se prima di lui avete usato smartphone più costosi (per qualsiasi ragione), la differenza con questo display la vedrete già a primo impatto, poichè la differenza è piuttosto impattante.

Hardware e prestazioni

Navigando online per cercare qualche informazione in più su questa CPU che non avevo mai visto prima, ovvero il MediaTek Helio G92 Max, un rebrand (nemmeno tanto occulto) dell’Helio G70, CPU di qualche anno fa che, per anni, ha segnato il mercato degli smartphone entry level. Il G92 Max, tuttavia, segna un leggero passo in avanti a livello numerico nei benchmark rispetto alla CPU precedente, come giusto che sia per uno smartphone arrivato nel 2025, ormai.

Non voglio in alcun modo dirvi, con ciò, che l’hardware non sia adeguato, anche perchè per il prezzo a cui viene venduto, il Realme C75 offre prestazioni in linea con il segmento in cui si inserisce.. La CPU octa-core e la GPU Mali G52 MP2, uniti agli 8GB di memoria RAM, nel complesso garantiscono un’esperienza fluida nelle attività quotidiane come navigazione web, social media e applicazioni leggere. Lo storage interno, invece, è di 128 GB nella versione base, o 256GB in quella più costosa; in entrambi i casi è espandibile tramite microSD.

I giochi più impegnativi, come Call of Duty ad esempio, possono essere eseguiti a impostazioni basse ed un framerate sicuramente non adeguato ad un gioco online in multiplayer, mentre titoli meno esigenti come Fruit Ninja e simili, funzionano senza problemi evidenti.

Chiaramente in termini di connettività abbiamo a dispoisizione il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi a/c a due bande, e l’NFC, ma purtroppo manca la compatibilità con le reti 5G, quasi inaccettabile a bordo di uno smartphone, ormai, del 2025, anche in questa fascia di prezzo.

Software

Il Realme C75 esegue Android 14 con l’interfaccia Realme UI 5.0, che si distingue per la sua solita semplicità e intuitività, come sempre siamo stati abituati. L’esperienza software è fluida e personalizzabile, grazie a opzioni come la RAM virtuale (fino a 16 GB) e le funzionalità AI.

Purtroppo restano sempre presenti un po’ di bloatware a bordo, alcune tra queste app sono abbastanza utili, altre decisamente meno; ad ogni modo, rispetto ai dispositivi di fascia più alta, Realme non esagera su questi smartphone più economici, al fine di evitare grossi rallentamenti a bordo di un prodotto che, di per sè, non fa della velocità il suo cavallo di battaglia.

Fotocamera

Il comparto fotografico del Realme C75 include una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.8, oltre che una fotocamera non ben identificata e di cui non si conoscono troppe informazioni; per una questione estetica, inoltre, sul retro c’è una terza lente ma in realtà non ha alcuna funzione. Sul fronte, invece, è stata installata una selfie camera da 8 MP, adeguata per la fascia di prezzo.

In condizioni di luce diurna, le foto sono nitide e ben dettagliate, con colori vividi e realistici. Il sensore posteriore si comporta, tutto sommato, abbastanza bene nelle foto con una buona luce e con dei soggetti in primo piano, a prescindere da se si utilizzi oppure no la modalità ritratto. Di sera, con poca luce, la qualità delle immagini scende abbastanza, ma ho notato che la modalità notturna migliora significativamente la qualità delle immagini in ambienti poco illuminati, riducendo il rumore e aumentando la luminosità. Naturalmente le prestazioni calano con lo zoom digitale, mentre la qualità video è limitata a soli 1080p 30fps, con una stabilizzazione non ottimale.

Autonomia

Il Realme C75 monta una batteria da 6000 mAh, che garantisce un’eccellente durata, una delle caratteristiche di punta degli smartphone di questa categoria, d’altra parte. Con un utilizzo moderato, il telefono può facilmente durare due giorni, mentre con un uso intensivo (streaming, gaming e fotografia), la batteria si comporta egregiamente, e vi

La ricarica rapida a 45W è un punto di forza, permettendo di raggiungere l’80% di carica in soli 30 minuti. Rispetto ai concorrenti nella stessa fascia di prezzo, questi numeri posizionano lo smartphone di casa realme nettamente in vantaggio rispetto a tanti altri prodotti simili, ma d’altra parte Realme è da sempre uno dei produttori più all’avanguardia sulle tecnologie di ricarica.

Prezzo e considerazioni

Realme C75 è venduto ufficialmente in Italia a partire dal 21 Gennaio a 199 euro nella versione 8/128 e 229 euro nella versione 8/256, anche se tuttavia fino al 4 Febbraio 2025 si potrà usufruire delle promozione di lancio per acquistarlo con 20 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

A meno di 200 euro questo Realme C75 è certamente consigliabile, in quanto potrebbe rivelarsi interessante per molti utenti a cui interessa uno smartphone per telefonare, scambiare qualche messaggio ma soprattutto resistente alle disattenzioni, cadute e urti.

