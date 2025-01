Recensione OPPO Pad 3 Pro: il tablet ANDROID definitivo?

L’OPPO Pad 3 Pro rappresenta l’ultima proposta dell’azienda cinese nel segmento dei tablet Android di fascia alta; con un design raffinato, specifiche tecniche di rilievo e un’attenzione particolare all’esperienza utente, questo dispositivo mira a soddisfare sia le esigenze professionali che quelle di intrattenimento.

Agli occhi dei più nerd questo tablet non apparirà come un nuovo prodotto, quanto più un rebrand (come accade sempre più spesso, tra l’altro) del OnePlus Pad 2, device già presentato sul mercato la scorsa estate ma che grazie a OPPO subisce alcune migliorie e ritorna sul mercato con uno sprint in più.

Recensione OPPO Pad 3 Pro

Design e materiali

L’OPPO Pad 3 Pro si distingue per un design elegante e moderno, caratterizzato da linee pulite e una costruzione solida, tutti tratti distintivi che accomunano la maggior parte dei prodotti di OPPO; la scocca unibody in alluminio conferisce al dispositivo una sensazione di robustezza e qualità al tatto, oltre a garantire una maggiore durabilità nel tempo. Le dimensioni del tablet sono di 268,7 x 195,1 x 6,5 mm, con un peso di 586 grammi; nel complesso il tablet durante l’utilizzo risulta sottile e maneggevole, soprattutto se considerate che si tratta di un device con display da 12,1 pollici.

Sul retro, spicca un ampio oblò centrale che ospita la fotocamera principale, una scelta estetica che potrebbe risultare certamente insolita ma che, nell’insieme, dona al tablet un aspetto distintivo, seppur già visto in alcuni prodotti della stessa OPPO nelle precedenti generazioni. La finitura posteriore presenta trame concentriche che non solo aggiungono un tocco di eleganza, ma migliorano anche la presa, riducendo il rischio di scivolamento, ma è impossibile non accorgersi della quantità di impronte che la scocca cattura durante l’utilizzo, aspetto che rende necessaria una pulizia frequente del dispositivo se si vuole riguardare il design.

Per quanto riguarda la disposizione dei componenti, il bordo inferiore ospita la porta USB-C 3.2 e due degli altoparlanti stereo, mentre il lato destro presenta il bilanciere del volume e un pad magnetico per l’eventuale connessione di una stylus. Il pulsante di accensione e gli altri due altoparlanti sono situati sul bordo superiore, disposizione che garantisce una buona distribuzione del suono durante l’uso in modalità landscape. Sul lato sinistro, infine, si trova un connettore a tre pin per accessori come tastiere esterne.

Un aspetto da considerare è l’assenza del jack audio da 3,5 mm, una scelta comune nei dispositivi moderni ma che potrebbe rappresentare una limitazione per chi utilizza cuffie cablate. In termini di resistenza, l’OPPO Pad 3 Pro è certificato IPX2, il che significa che è protetto da cadute di gocce d’acqua e resistente a piccole quantità di umidità, come schizzi accidentali, ma non è consigliabile esporlo a condizioni di bagnato intenso o immersione.

Display

Il cuore dell’OPPO Pad 3 Pro è il suo ampio display IPS LCD da 12,1 pollici, con una risoluzione di 2120 x 3000 pixel. Sebbene la tecnologia LCD possa non offrire i neri profondi e i contrasti elevati tipici degli schermi AMOLED, questo pannello si distingue per diverse caratteristiche che migliorano l’esperienza visiva complessiva.

Una delle peculiarità più rilevanti è la frequenza di aggiornamento che raggiunge i 144 Hz, un valore raro nel panorama dei tablet, per di più in questo segmento di mercato; tale valore, ovviamente, garantisce una fluidità notevole durante la navigazione, lo scrolling e le animazioni, rendendo l’interazione con il dispositivo particolarmente piacevole. È importante notare che il pannello non è di tipo LTPO, pertanto la frequenza di aggiornamento non varia in modo continuo, ma è regolabile su diversi step predefiniti, da 30 a 144Hz per intenderci.

La luminosità del display è un altro punto di forza, con un picco di 900 nit in modalità HDR; in tutti gli scenari lo schermo risulta ben visibile, inclusi gli ambienti esterni con luce intensa. Questa caratteristica è particolarmente apprezzabile durante la visione di contenuti multimediali o la lettura di documenti.

Il supporto ai formati HDR10+ e Dolby Vision arricchisce ulteriormente l’esperienza visiva, offrendo una gamma dinamica più ampia e colori più vividi durante la riproduzione di contenuti compatibili nelle varie piattaforme di streaming.

Hardware e prestazioni

Sotto la scocca, l’OPPO Pad 3 Pro è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una scelta decisamente azzeccata per il dispositivo in questione che garantisce prestazioni solide per la maggior parte degli utilizzi, anche i più stressanti. Questo SoC octa-core, basato su un processo produttivo a 4 nm, offre una velocità massima di clock di 3,4 GHz, accompagnato dalla GPU Adreno 750 con clock a 1GHz, ideale per il gaming e l’elaborazione grafica.

Il tablet è disponibile al momento in Italia sul sito ufficiale in un unico taglio di memoria, quello con 12GB di memoria RAM LPPDR5X e 256GB di storage interno di tipo UFS 4.0; il dispositivo non supporta espansione tramite microSD, ma se aveste necessità di una versione con memoria più ampia, in Cina è acquistabile senza troppe difficoltà con storage anche da 512GB.

Nei test di benchmark, l’OPPO Pad 3 Pro si posiziona tra i migliori tablet della categoria Android, con punteggi che confermano la sua capacità di gestire applicazioni complesse, giochi graficamente intensivi e sessioni multitasking impegnative. Durante l’uso quotidiano, non si percepiscono rallentamenti significativi, e la gestione termica è ben ottimizzata: il dispositivo si scalda solo leggermente durante operazioni intensive come il rendering video o il gaming prolungato.

La connettività è un altro punto di forza, con il supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e USB-C 3.2, che garantiscono velocità elevate sia in rete che nel trasferimento dati; peccato per l’assenza di un modulo LTE o 5G, che ne limita un po’ l’utilizzo per coloro i quali cercano un sistema all in one completo.

Infine, gli altoparlanti stereo quad, con supporto Dolby Atmos, offrono un’esperienza audio immersiva, con una qualità sonora eccellente, bassi profondi e alti cristallini, oltre al volume massimo sufficiente a riempire una stanza di medie dimensioni.

Software

L’OPPO Pad 3 Pro esegue Android 14, personalizzato con l’interfaccia ColorOS 14.1 for Pad, versione ottimizzata per sfruttare al massimo le potenzialità di un display ampio, offrendo una serie di funzionalità orientate alla produttività e al multitasking. Una delle caratteristiche principali è la modalità multi-finestra, che consente di affiancare due applicazioni contemporaneamente o di utilizzare una finestra flottante; cosi facendo la gestione è fluida e intuitiva, e le app più comuni, come il browser, le suite di produttività e i player multimediali, sono perfettamente ottimizzate.

Uno degli elementi più innovativi dell’esperienza software offerta dall’OPPO Pad 3 Pro è l’AI ToolBox, una suite di strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale che migliora e semplifica molte attività quotidiane; molte di queste novità le abbiamo già viste a bordo di altri dispositivi OPPO di nuova generazione, mentre altre rappresentano delle novità. Nel complesso, per chi non fosse a conoscenza, qui abbiamo AI Speak che converte il testo in voce mentre ci si dedica ad altre attività, o ancora AI Summary che crea riassunti automatici di articoli o documenti lunghi, AI Writer, Recording Summary e molto altro.

Fotocamera

Le fotocamere non sono mai state il punto forte dei tablet, e l’OPPO Pad 3 Pro non fa eccezione, anche se riesce comunque a offrire prestazioni più che adeguate per il suo segmento. Sul retro, troviamo una singola fotocamera da 13 MP, con apertura f/2.2, capace di scattare foto nitide in condizioni di buona illuminazione. Le immagini risultano dettagliate e con colori naturali, anche se in situazioni di scarsa luce si nota un aumento del rumore e una perdita di definizione.

La fotocamera frontale, da 8 MP, è pensata principalmente per videochiamate e selfie. La qualità è buona per gli standard di un tablet, con un’ampia angolazione che consente di inquadrare più persone durante le conferenze. Tuttavia, anche in questo caso, le prestazioni calano in ambienti poco illuminati.

La registrazione video è supportata fino a una risoluzione di 4K a 30 fps con la fotocamera posteriore e 1080p a 30 fps con quella frontale. Sebbene la qualità sia più che sufficiente per riprese occasionali, l’assenza di stabilizzazione ottica limita l’utilizzo del tablet per video più professionali.

Autonomia

La batteria da 9.510 mAh dell’OPPO Pad 3 Pro garantisce un’autonomia eccellente, con una durata che varia in base all’utilizzo; ad esempio durante un uso misto, che include navigazione web, riproduzione multimediale e utilizzo di suite da ufficio e simili, il tablet può durare comodamente un’intera giornata, superando spesso le 10 ore di schermo attivo senza alcun tentennamento.

L’efficienza energetica è ulteriormente migliorata dalle opzioni di risparmio energetico integrate in ColorOS, che consentono di prolungare l’autonomia in situazioni critiche; a tutto ciò si aggiunge anche il supporto alla ricarica rapida da 67 W che permette di ricaricare completamente il dispositivo in poco più di un’ora, un grande vantaggio rispetto a molti tablet concorrenti.

Prezzo e considerazioni

L’OPPO Pad 3 Pro si colloca nella fascia alta dei tablet Android, con un prezzo di lancio di 599 euro per la versioen disponibile inItalia, ovvero con 12GB di RAM e 256GB di storage interno; considerando le specifiche tecniche, il design premium e le funzionalità offerte, il rapporto qualità-prezzo è competitivo, anche se non manca qualche limite, come l’assenza di connettività mobile oppure una fotoxamera all’altezza di altri dispositivi in questa fascia di prezzo importante.

