Recensione OnePlus 13R: un (quasi) top di gamma, con qualche compromesso

OnePlus 13, il nuovo top di gamma del brand che abbiamo recensito pochi giorni fa, è uno smartphone che seppure si andasse a scontrare (quasi) direttamente con l’OPPO Find X8 Pro (qui la recensione) ci ha convinti ed è riuscito sicuramente a portare il brand nella fascia più alta del mercato soprattutto in quanto a batteria, fotocamere e prestazioni.

Lo ha fatto però posizionandosi in una fascia tale da non poter essere più definito un “flagship-killer”, proprio per il suo prezzo di vendita ufficiale superiore ai 1000 euro, ed è per questo che OnePlus 13R potrebbe essere ancora più interessante per molti.

Perché è pur vero che rispetto alla generazione precedente il prezzo di vendita ufficiale aumenta di circa 70 euro e che porta con sé qualche compromesso, ma le sue prestazioni non hanno nulla da invidiare a quelle degli ultra-premium phone.

Recensione OnePlus 13R

Design e materiali

A primo acchito, OnePlus 13R mi ha preso un po’ alla sprovvista. E non perché avesse qualche dettaglio estetico particolare, ma perché il suo design è quasi totalmente privo di soluzioni ricercate e potrebbe essere definito quasi “anonimo”. Insomma, sembra un medio gamma qualsiasi, soprattutto nella colorazione nera. Quello in cui spicca però è sicuramente la qualità costruttiva: il frame in alluminio, il vetro posteriore opaco ed il Gorilla Glass 7i anteriore lo rendono non solo molto solido, ma anche resistente a graffi, urti ed impronte digitali.

.È un po’ scivoloso, quindi il mio consiglio è quello di utilizzarlo perlopiù con una cover, pesa 206 grammi ma, considerando la capienza della sua batteria ed i materiali utilizzati, in realtà non è neppure troppo pesante. Il camerabump rimane quello tipico del brand e, tutto sommato, l’ergonomia dello smartphone è buona: i bordi stondati assieme al frame con tagli netti, lo rendono molto comodo da impugnare anche grazie ad un bilanciamento dei pesi pensato piuttosto bene.

Una cosa da considerare però è che il camera bump è piuttosto sporgente e la sua posizione laterale renderebbe OnePlus 13R molto instabile qualora lo si appoggiasse su un piano e (per esempio) si digitasse qualcosa con la tastiera.

OnePlus 13R, poi, continua ad integrare lo slider laterale per il muto e il silenzioso, il blaster IR posizionato sul frame superiore, due microfoni (invece di quattro presenti in OnePlus 13) ed un carrellino per due SIM fisiche (ma supporta anche l’eSIM). Purtroppo però la porta USB-C non dispone di uscita video e la certificazione per la resistenza ad acqua e polvere si limita ad un IP65.

Display

Se c’è una caratteristica di cui non ci si può mai lamentare quando si testa uno smartphone OnePlus è il display, e in questo OnePlus 13R le cose non cambiano per niente. Il brand non si risparmia mai quando si tratta di pannelli, neppure nei suoi smartphone economici, e l’AMOLED LTPO 4.1 con risoluzione 1.5K ne è la conferma. La diagonale è di 6.78” e supporta il ProXDR (quindi l’UltraHDR di Google) ed è in grado di garantire una luminosità di picco di 4500 nit e di 1600 nit nell’utilizzo quotidiano.

Si tratta di un display Acqua Touch 2.0, che può essere utilizzato senza problemi anche sotto la pioggia o con le mani bagnate, ed integra anche una funzione chiamata “Glove Mode” che ne permetterà l’utilizzo con i guanti. E considerando che il brand ha un mercato enorme soprattutto nei paesi scandinavi, queste due funzionalità sono davvero ben pensate.

Ad ogni modo, si tratta di un ottimo pannello, con una fedeltà cromatica indiscutibile, soprattutto per la sua fascia di prezzo. Molto buona anche la regolazione della temperatura colore che integra controlli e settaggi “Pro” per una maggiore libertà di personalizzazione.

Hardware e prestazioni

OnePlus 13R è animato dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che ok è della precedente generazione ed è superato dall’ormai nuovo Elite, ma rimane comunque un top performer in ambito smartphone, assolutamente da non sottovalutare. OnePlus lo ha abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5X e a una memoria di archiviazione UFS 4.0 da 256 GB, senza altre varianti a disposizione. Insomma, non ha l’ultimo processore top di gamma del mercato, ma le sue prestazioni non hanno niente da invidiare ai top di gamma, grazie soprattutto alle memorie veloci.

Va anche considerato che ormai il Gen 3 rispetto all’élite è super ottimizzato e, almeno ad oggi, è un processore che scalda e consuma decisamente meno del nuovo top di gamma di Qualcomm. Insomma, numeri alla mano, i nostri test hanno sottolineato le ottime prestazioni del dispositivo e soprattutto un’ottima gestione delle temperature che si trasforma in un thermal throttling quasi assente che permette (grazie anche al software) di giocare ad alcuni titoli anche simulando i 120 fps quando nitidamente ne sono supportati 60 o 90.

La ricezione poi è fantastica, supporta il WiFi 7 ed il Bluetooth 5.4, i due microfoni funzionano bene (anche se mi sarebbe piaciuto vederne un terzo posteriore) ed anche l’audio in capsula è molto buono. Il sensore per le impronte digitali è posizionato sotto lo schermo, ed anche se è di tipo ottico funziona molto bene.

Fotocamere

OnePlus 13R fa un buon passo in avanti rispetto alla generazione precedente in quanto a fotocamere. Se avete letto la nostra recensione del 12R, di certo ricorderete che lo smartphone economico del brand per il 2024 non poteva di certo essere inserito tra i migliori smartphone in quanto a fotocamere e, fortunatamente, il brand si è impegnato per risolvere la cosa.

Le fotocamere sono tre: la principale è una 50 megapixel f/1.8 che utilizza un sensore Sony LYT-700 stabilizzato otticamente, c’è poi un’ultra grandangolare da 8 megapixel f/2.2 che è affiancata da uno zoom ottico 2x da 50 megapixel con sensore Samsung ISOCELL JN5.

Insomma, non è un cameraphone ma rispetto alla generazione precedente e soprattutto in condizioni di buona luminosità OnePlus 13R è in grado di garantire scatti di ottima qualità, con colori vivaci e ben saturati, un po’ come avviene da tradizione nei vari OnePlus provati nel corso degli anni; la gestione della gamma dinamica è eccellente, e nella stragrande maggioranza dei casi, le immagini catturate in modalità automatica sono di notevole qualità e più che buone per il target a cui si rivolge lo smartphone.

E questa qualità generale si nota anche nelle foto notturne, grazie all’attivazione automatica della modalità notturna che restituisce risultati sempre apprezzabili, gestiti bene dal motore di elaborazione delle immagini software. Anche la camera ultra-wide, seppure continui ad essere da 8 megapixel, mi ha perlopiù convinto contrariamente a tanti pregiudizi che mi ero fatto leggendo la scheda tecnica: certo, rimane evidente la differenza di qualità con la lente primaria, ma specialmente in termini di equilibrio delle tonalità di colore oltre che di definizione, devo dire di aver ottenuto dei risultati sempre piacevoli.

La fotocamera anteriore offre prestazioni di buon livello di giorno, un po’ meno di notte dove il rumore è più marcato. La registrazione video raggiunge un massimo di 4K a 60 fps ma solo con la fotocamera principale, scendendo invece ai 1080p si potranno utilizzare anche l’ultra-wide e lo zoom, troppo poco per il prezzo dello smartphone e soprattutto rispetto alla concorrenza, che in questo 2025 sarà davvero molto agguerrita.

Software

A bordo c’è Android 15 personalizzato con la OxygenOS 15, che verrà aggiornata per quattro anni di major update e sei anni di patch di sicurezza. Niente male, soprattutto considerando che la politica di aggiornamenti di OnePlus 13R è la stessa di OnePlus 13.

È un’interfaccia grafica che conosciamo ormai benissimo, che è migliorata tantissimo lato animazioni e grafica e che continua ad essere ricca di opzioni i personalizzazione accessibili anche agli utenti meno esperti. Non c’è molto bloatware ed è integrata l’intelligenza artificiale che si basa su Google Gemini Pro che, ricordiamolo, può funzionare solo sul cloud e non in locale.

Non mancano il Cerchia e Cerca, l’Intelligent Search (ossia la ricerca globale tramite parole chiave), l’AI note (che fornisce un riassunto di quanto scritto, cambia il tono di scrittura o la continua tramite AI) e tutte le funzionalità relative alle fotografie come l’AI Unblur, la Gomma Magica e l’eliminatori di riflessi nelle foto.

Batteria e ricarica

La batteria di OnePlus 13R è una 6600 mAh che garantisce un’ottima autonomia. OnePlus ha fatto un ottimo lavoro nell’ottimizzazione dei consumi, che permetterà ad un utente medio di arrivare senza troppi problemi alla sera del giorno successivo con un’unica carica.

C’è anche la ricarica veloce che è a 80w ma, purtroppo, la mancanza della ricarica wireless è un compromesso che inizia ad avere un po’ troppo peso soprattutto considerando la fascia di prezzo in cui si va a inserire lo smartphone al momento del lancio.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita di OnePlus 13R è forse il suo più grande “compromesso” almeno al momento del lancio. Costa 769,00 euro (con un OnePlus Watch 2R in regalo, dal valore di 270 euro) per un periodo limitato), un bel po’ in più rispetto al prezzo di lancio della generazione precedente, ed è una cifra un po’ sproporzionata soprattutto se si considerano i compromessi che lo smartphone porta con sé ed il fatto che ormai a queste cifre si può acquistare l’ottimo OnePlus 12 che è decisamente più completo.

Certo è appena uscito ed il prezzo di listino è destinato ad allinearsi su cifre più convenienti ma, pensateci: OnePlus 12 ha lo stesso processore, una fotocamera migliore, tante altre chicche e soprattutto 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. Vero è però che OnePlus 13R ha una batteria più capiente e sarà aggiornato per più tempo ma, a questo prezzo, il rischio che il brand si faccia la “guerra in casa” è davvero alto.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

OnePlus 13R | OnePlus.com Acquista OnePlus 13R sul sito dell'azienda: riceverai un OnePlus Watch 2R in regalo, dal valore di 270 euro. More Less

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le