Recensione HONOR Magic 7 Pro: potenza e fotocamere TOP a meno di 1000 euro (con coupon)

A pochi giorni dalla presentazione del fratello minore Magic 7 Lite (qui la recensione), arriva il momento del top di gamma di quest’anno per HONOR: il nuovo anno inizia all’insegna dell’intelligenza artificiale, della potenza e di un nuovo design. Tutte caratteristiche che rendono HONOR Magic 7 Pro uno degli smartphone più interessanti del momento, anche grazie ad un coupon esclusivo di 300 euro che ne fa scendere il prezzo sotto i 1000 euro.

Costa 1299,00 euro ma, tramite il box in basso, lo potrete acquistare con uno sconto di 300 euro. E a 999,00 euro non c’è nessun brand che attualmente è in grado di proporre uno smartphone così completo e ricco di IA, un vero e proprio top di gamma, che arriva con tante novità ben pensate. È un prodotto “perfetto”? No, non lo è. Ma il rapporto qualità/prezzo è senza dubbio a suo favore.

Recensione HONOR Magic 7 Pro: un gioiellino subito con 300 euro di sconto

Videorecensione HONOR Magic 7 Pro

Design e materiali

Seppure il design dell’HONOR Magic 7 Pro continui a seguire il design a cui il brand ci ha abituati, in realtà quest’anno si allinea maggiormente a quelli che sono diventati i trend del mercato. Frame laterale in metallo con bordi netti, display piatto con curvatura 2.5D e camera bump centrale sono le caratteristiche che contraddistinguono il nuovo top di gamma del brand.

Le colorazioni sono tre, una nera, una azzurra e quella che il brand chiama “Lunar Shadow Grey” (che è quella che abbiamo ricevuto in prova), e da un punto di vista ergonomico con i suoi 162x77x8.98mm e 223 grammi di peso, è molto comodo da utilizzare. Purtroppo però, il materiale con cui è stata realizzata la colorazione “lunare” è piuttosto scivoloso, ma gestisce egregiamente le impronte digitali.

Il posizionamento dei tasti è giusto ed il camera bump è meno spesso rispetto a quello visto nella generazione precedente. La sua posizione centrale, poi, rende HONOR Magic 7 Pro piuttosto stabile anche quando lo si appoggia su un piano e lo si utilizza senza impugnarlo.

Molto bene il pannello con curvatura 2.5D, che rende molto più agevole la digitazione e che integra un punch hole centrale in cui è stato integrato lo sblocco facciale 3D e che verrà sfruttato dal software un po’ come Apple ha fatto con la sua Dinamic Island.

Il sensore per le impronte digitali è di tipo ultrasonico ed è posizionato sotto lo schermo: funziona molto bene anche se, quando si vede il pannello controluce, si potrebbe notare la zona in cui è posizionato per via della sua colorazione che tende al grigio.

Nel frame superiore integra il blaster IR che lo trasforma in un telecomando universale e quest’anno anche HONOR ha fatto un passo in avanti in quanto a certificazioni: HONOR Magic 7 Pro è certificato IP68 e IP69 e non solo è resistente a polvere e acqua, ma è anche in grado di resistere a immersioni in acqua fino a 1,5 m per 30 minuti e getti d’acqua fino a 80ºC.

Display

C’è da dire che negli ultimi tempi, tutti i top di gamma (e non solo) sono uniti da un unico filo conduttore: l’alta qualità dei pannelli utilizzati. E, chiaramente, con HONOR Magic 7 Pro la storia non cambia. Il pannello utilizzato nel nuovo smartphone dell’azienda è un OLED 8T a LTPO 120 Hz da 6.8”, con un PWM Dimming di ben 4320 Hz ed una luminosità di picco di 1600 nits in HBM e 5000 nits in local HDR.

È un pannello eccezionale, con una densità di pixel per pollice molto alta, gestito da un sensore per la luminosità automatica che fa egregiamente il suo lavoro. Integra poi tutte le funzionalità con cui il brand vuole “proteggere” gli occhi, come il Dynamic Dimming, il Circadian Night Display e, come al solito, i colori sono vividi e saturi.

Come se non bastasse, poi, le cornici sono ottimizzate davvero benissimo, sono simmetriche e sottili e danno un effetto quasi borderless molto piacevole. Inoltre, anche il display di HONOR Magic 7 Pro utilizza una nuova tecnologia che rende il touch utilizzabile anche sotto la pioggia o con le mani bagnate.



Ad ogni modo, c’è poco da dire sullo schermo del HONOR Magic 7 Pro: è brillante, ha neri profondi, è contrastato ed ha una buon bilanciamento di colore e bianchi. Le immagini sembrano quasi stampate su un foglio di carta. Insomma, è un signor display ed è coadiuvato da un software che il brand ha ottimizzato davvero bene.

Fotocamere

Ma è il comparto fotocamere il vero fiore all’occhiello del nuovo HONOR Magic 7 Pro. La fotocamera principale continua ad essere da 50 megapixel con apertura variabile f/1.4-2.0 in grado di produrre dei bokeh fisici molto piacere piacevoli, l’ultra grandangolare è sempre da 50 megapixel con autofocus e si trasforma in fotocamera macro e poi, per la prima volta, lo zoom periscopico 3X utilizza un sensore di 200 megapixel, che gli permetterà di ottenere risultati quasi sbalorditivi in particolari condizioni di luminosità. Ma andiamo con ordine.

Con la fotocamera principale le foto sono dettagliate, nitide, sono accompagnate da un’ottima messa a fuoco e seppure la saturazione potrebbe sembrare un po’ eccessiva per alcuni, in realtà non è niente di radicale ed i risultati ottenuti sono molto piacevoli alla vista: è possibile modificare il “filtro” relativo al colore, scegliendo tra 3 preset con cui si può risolvere il “problema”.

La fotocamera ultra-wide ha un field of view piuttosto spinto di 122°, ma la buona notizia è che il fatto che tutte e tre i sensori siano molto risoluti, lascia molto spazio ai crop e a tutti i tipi di correzione. Ma la cosa importante è un’altra: la fotocamera ultra-grandangolare scatto foto qualitativamente alla pari di quella principale, in termini di dettaglio, tonalità e gestione della gamma dinamica. E, credetemi, in un periodo in cui il gap qualitativo tra le diverse ottiche di uno smartphone è sempre più marcato, avere fotocamere qualitativamente identiche è un plus non indifferente.

In notturna, poi, anche se il divario tra le diverse ottiche diventa più evidente, c’è un’ottima notizia. Chi conosce bene gli smartphone del brand, saprà che in linea generale tutti gli scatti notturni realizzati con questi dispositivi soffrivano di un’elaborazione software un po’ troppo marcata, che faceva perdere naturalezza alle immagini. Ebbene, con Honor Magic7 Pro le immagini molto più naturali in quanto a colori e dettagli, senza perdere però la tipica “brillantezza” alla quale ci ha abituato il brand.

La vera novità però sta nell’intelligenza artificiale generativa che, nello zoom ed in alcuni ritratti, è davvero eccezionale. Quando si scatta con uno zoom tra i 12x ed i 30x lo smartphone utilizzerà l’IA in locale per pulire le linee e le aree, oltre il 30x Honor Magic7 Pro invierà lo scatto sul cloud (tramite i server di Google) e migliorerà lo scatto.

Continua ad essere presente la funzione Millisecond Falcon Capture con cui è possibile attivare lo scatto automatico al rilevamento del movimento ed è utilizzabile anche attivando lo sfondo sfocato, in modo da dare ai propri scatti un’effetto di profondità molto realistico. Grandi passi in avanti anche nella qualità dei video, che possono essere registrati in 4K a 60fps in HDR con tutte e tre le fotocamere e che godono di un’ottima stabilizzazione. Con l’effetto cinema, poi, quest’anno la risoluzione massima passa a 4k a 30 fps e viene eliminato quindi il limite dei 1080p che “frenava” la generazione precedente.

Buoni gli scatti con la fotocamera frontale, che ha un ottimo field of wiew e che quest’anno (finalmente) è in grado di registrare video in 4K a 60 fps.

Hardware e prestazioni

In quando ad hardware va fatto un chiarimento, anche per riuscire ad interpretare perché, alla fine dei giochi, è davvero il rapporto qualità/prezzo la caratteristica più importane di Honor Magic7 Pro. Il nuovo smartphone del brand è animato da un Qualcomm Snapdragon 8 Elite, a cui sono stati affiancati 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5x e 512 GB di memoria interna di tipo UFS 4.0. Quindi capirete che in sostanza, a meno di 1000 euro, si avrà molta RAM, e il doppio dello spazio interno rispetto a quello disponibile nelle versioni base della stragrande maggioranza dei suoi competitor.

Come noterete dai benchmark il SoC di Qualcomm è gestito molto bene da HONOR, che è riuscita a trovare una buona soluzione per la gestione delle temperature, che nonostante l’ottimo punteggio nei vari test non ha superato mai i 40 gradi neppure negli stress test. Questo vuol dire ottime prestazioni in qualsiasi operazione, nel gaming ed anche quando la richiesta di potenza di calcolo è molto alta.

L’audio in capsula è buono, così come la ricezione del segnale cellulare che è nei miei test è risultata addirittura migliore rispetto a tutti gli altri modelli del brand, che erano già tra i primi della classe. L’audio stereofonico che è affidato a due speaker che, aimè, non sono simmetrici, ma una chicca hardware di cui nessuno ha parlato (se non Honor) è la particolare architettura dell’antenna del WiFi 7 e del Bluetooth, che migliora le prestazioni delle connessioni senza fili e riduce sensibilmente la latenza.

Software

Honor Magic7 Pro arriva con Android 15 personalizzato dalla Magic OS 9 con patch di sicurezza aggiornata a Gennaio 2025. Non ci dilungheremo molto sull’interfaccia di HONOR perché ne abbiamo parlato tantissimo, ciò che è importante sappiate è che sono presenti tutte le funzionalità IA del brand e che la loro integrazione e profonda nel sistema operativo. Migliora tanto anche l’aspetto personalizzazione, che ora permette di modificare le icone sia nell’aspetto, che nelle dimensioni e nella stonatura.

L’unico passo falso fatto dal brand riguarda la politica di aggiornamenti: Honor Magic7 Pro riceverà 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e solo 2 anni di aggiornamenti Android. Ed è una politica che, considerando il mercato, il brand deve cambiare assolutamente e al più presto.

Batteria e ricarica

Sotto la scocca c’è una batteria al silicio carbonio di seconda generazione da 5270 mAh, più piccola rispetto a quella utilizzata nella versione cinese dello smartphone e, a mio avviso, leggermente sottodimensionata. Mi sarebbe piaciuto vedere una 6000 mAh, ma forse lo smartphone sarebbe diventato troppo pesante. Ad ogni modo l’autonomia è buona, ma un gradino sotto quanto abbiamo visto nell’OPPO Find X8 Pro, probabilmente anche per via dello Snapdragon 8 Elite che è decisamente più energivoro del Mediatek.

Bene la ricarica, che è veloce a 100w tramite il cavo e 80w wireless utilizzando però il caricatore ufficiale del brand.

Prezzo e considerazioni



Honor Magic7 Pro ha un prezzo di vendita ufficiale di 1299.00 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarlo a 999 euro utilizzando il coupon esclusivo AGIZCHINAM7P300. Ed a questo prezzo è davvero uno smartphone da tenere in considerazione. Non è perfetto, è chiaro, ma ha tutto quello che serve per essere definito un ultra-premium phone, ad un prezzo decisamente più umano.

Peccato per la scelta di integrare una quarta fotocamera “finta” e per la politica di aggiornamenti che ha deciso di portare avanti HONOR.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le