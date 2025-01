Recensione HONOR Magic 7 Lite: DURABILITA’ a 360 gradi

Se leggete le nostre pagine, saprete che per noi i focus degli smartphone del 2025 saranno due: resistenza e nuove batterie. E se il OnePlus 13 (qui la recensione) e l’OPPO Find X8 Pro (qui la recensione) ci hanno stupiti proprio per la certificazione IP69 e per l’utilizzo delle nuove batterie al silicio-carbonio, il nuovo HONOR Magic 7 Lite con il suo nuovo display anti-caduta, la certificazione IP64M e (soprattutto) una batteria da 6600 mAh in 8 millimetri di spessore, sembra quasi impossibile.

Il nuovo medio gamma effettivamente non cambia molto rispetto alla generazione precedente, ma queste piccole chicche che porta con sé lasciano presagire che quello appena iniziato potrebbe essere un ottimo anno per gli smartphone in generale e per gli utenti, che ad un prezzo “umano” potranno acquistare smartphone ormai di ottima qualità.

Recensione HONOR Magic 7 Lite: batteria infinita e super resistenza

Videorecensione HONOR Magic 7 Lite

Design e materiali

HONOR ormai ci ha abituati bene per quanto riguarda la cura dei materiali e del processo produttivo dei suoi dispositivi, e con il Magic 7 Lite non fa che continuare ad essere la solita HONOR. Lo smartphone è curato in ogni minimo particolare di design e di costruzione. In linea di massima il design rimane piuttosto simile alla generazione precedente, i bordi continuano ad essere stondati, il camera bump è circolare, centrale e poco spesso, e la nuova cover posteriore lo rende molto piacevole sia all’occhio che al tatto.

Nonostante la capientissima batteria da 6600 mAh, HONOR Magic 7 Lite pesa solo 189 grammi ed è spesso 7.98 millimetri, ed il profilo a doppia curvatura lo rende particolarmente piacevole al tatto e comodo da impugnare.

Le novità però ci sono e come, il display frontale è protetto da un vetro anti-caduta progettato per resistere a cadute da altezze fino a due metri, ed il design curvo dello chassis è stato progettato per resistere agli impatti provenienti da qualsiasi direzione, compresi i bordi. Rispetto alla generazione precedente, poi, il brand garantisce che HONOR Magic 7 Lite è anche in grado di resistere ad impatti con più superfici di resistenza, come i ciottoli, il marmo, le pavimentazioni in pietra e l’asfalto.

Lo smartphone arriva con una particolare cover protettiva con Airbag Cushioning che, in pratica, integra dei micro-spazi in grado di deformarsi in caso di impatto, assorbendo quindi l’urto e riducendo ulteriormente il rischio di danni.

Ma la vera novità è la certificazione IP64M, che è stata realizzata con una struttura impermeabile a tre strati: il primo ha un design pensato per proteggere l’anello esterno, il secondo rafforza la sigillatura delle parti interne più delicate ed poi il terzo fornisce una copertura per proteggere componenti interni.

HONOR garantisce che il dispositivo è in grado di resistere ad immersioni di 5 minuti a 25 cm, e per un dispositivo di fascia media non è una caratteristica poi così scontata, soprattutto considerando che è anche dotato di un display che si può utilizzare senza problemi anche con le mani bagnate.

Display

In quanto a display c’è poco da dire: OLED da 6.78”, 1.5K di risoluzione, 1.07 miliardi di colori, 120 Hz e 4000 nit di picco (1600 nit in HDR). È un signor display, che non ha nulla da invidiare neppure ai modelli ultra-premium, che però soffre di un unico difetto: è curvo. Sia chiaro, mi rendo conto che si tratta di gusti profondamente personali, ma – per il mio tipo di utilizzo – mi sarebbe piaciuto vedere il nuovo medio gamma del brand dotato di uno schermo piatto, magari 2.5D, soprattutto per rendere più semplice la digitazione e l’utilizzo dei tasti per i messaggi vocali nelle diverse applicazioni di messaggistica.

Ad ogni modo, c’è poco da fare: HONOR sui display non scherza, e rispetto alla generazione precedente ha praticamente raddoppiato la frequenza del PWM dimming, che arriva ora a 3840 Hz. Continuano ad essere presenti il Dynamic Dimming, il Circadian Night Display e, come al solito, i colori sono vividi e saturi, la luminosità è ben gestita dal sensore ed è possibile regolare il profilo colore tramite un menu dedicato, dove avrete a disposizione diversi profili, come quello normale o intenso, e varie opzioni per la temperatura del colore.

Hardware e prestazioni

Ma non è proprio tutto oro quel che luccica, perché dal punto di vista hardware le novità sono davvero poche. HONOR Magic 7 Lite continua ad essere animato da uno Snapdragon 6 Gen 1 a 4nm, Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) coadiuvato da una GPU Adreno 710 quindi sì, il processore utilizzato è lo stesso che abbiamo visto nella generazione precedente e, sì, è una scelta piuttosto discutibile che sono convinto farà storcere il naso a molti. La RAM è di 8 GB e le memorie interne possono essere da 256 GB o 512 GB di tipo UFS 3.1.

Per inciso, è un processore che va benissimo e che riesce a gestire perfettamente tutte le operazioni più comuni, l’interfaccia grafica di HONOR ormai è leggera e snella ed anche in questo smartphone i rallentamenti ed i mirco-lag sono praticamente assenti, ma in un prodotto di fascia media che comunque parte da un prezzo di vendita di 369,00 euro ci saremmo aspettati almeno una serie 7, non tanto per le prestazioni quanto per il modem, le memorie e la connettività.

Tant’è che HONOR Magic 7 Lite non è compatibile ad esempio con le reti WiFi 7, anche se in effetti chi acquista uno smartphone di questa fascia di prezzo difficilmente si preoccuperà della cosa, ed in linea generale le prestazioni garantite dall’hardware utilizzato sono buone e costanti e non soffrono minimamente di thermal throttling anche grazie ad un nuovo sistema di gestione termica multi-punto, in grado di rilevare molto velocemente eventuali picchi di calore ed evitare surriscaldamenti.

Certo, non uno smartphone per il gaming spinto, ma in tutti i test in cui abbiamo messo alla prova HONOR Magic 7 Lite si è sempre comportato bene: i risultati dei benchmark sono incoraggianti, è fluido nelle operazioni quotidiane e anche nei giochi si dimena piuttosto agevolmente ma senza troppe pretese.

L’audio in capsula è buono, così come l’audio stereofonico e la ricezione delle reti cellulari, l’USB è una Type-C 2.0 OTG, è uno smartphone Dual-Sim che può gestire due nano-sim ma non le eSIM, ed il sensore per le impronte digitali posizionato sotto lo schermo funziona piuttosto bene.

Insomma, che sia giusta o sbagliata la strategia ultra-conservativa utilizzata da HONOR per quanto riguarda il processore potremmo discuterne per giorni, detto questo è uno smartphone che va bene, fa quello che deve fare, ma che avrebbe potuto avere quella marcia in più soprattutto considerando che ormai il mercato offre dispositivi più prestanti che si sono assestati sulla stessa fascia di prezzo.

Fotocamere

Nessuna novità di rilievo neppure per quanto riguarda il comparto fotografico, che rimane praticamente invariato rispetto all’anno scorso. La fotocamera primaria è una 108MP f/1.75, seguita da un’ottica ultrawide da 5MP f/2.2 ed anche quest’anno gli sforzi del brand si sono focalizzati perlopiù sulla fotocamera principale e soprattutto con la tecnologia Ultra-Clear con la quale è in grado di immortalare scatti luminosi anche in condizioni di scarsa luminosità.

Nella gran parte degli scenari, con la lente principale, i colori sono realistici e le tonalità sono vivaci. Le foto scattate di giorno sono molto buone, ricche di dettagli e davvero con pochissimi punti a loro sfavore, davvero piacevoli nel complesso.

Le immagini scattate in condizioni di scarsa luminosità tendono a perdere qualche punto, ma anche su questo fronte HONOR è riuscita ad ottimizzare l’esperienza fotografica notturna su questo Magic 6 Lite. Le foto con la ultrawide, invece, non sono tra le migliori in questa fascia di prezzo: la scelta di una lente da 5MP da parte di HONOR ha portato a risultati con meno dettagli e una gamma dinamica inferiore rispetto alla fotocamera principale, davvero faccio fatica a spiegarmi il perché di una scelta simile, da un’azienda come HONOR che di solito non si perde in queste banalità.

Per quanto riguarda i selfie, sono generalmente buoni, sebbene vi sia un leggero rumore, soprattutto negli sfondi. Riguardo ai video, vengono registrati fino a 4K 30fps, offrendo una qualità accettabile, una buona stabilizzazione e risultati complessivamente soddisfacente, ma così come l’anno scorso con l’ultra-grandangolare la risoluzione si ferma a 1080p a 30 fps.

Software

HONOR Magic 7 Lite arriva animato da Android 14 personalizzato con la MagicOS 8.0 quindi, no, a differenza del fratello maggiore Magic 7 Pro (che arriverà a breve in Italia), il brand non ha optato ad Android 15. Ad ogni modo, sono presenti tutte le più recenti implementazioni software del brand, come la Magic Capsule, il Magic Portal e lo spazio parallelo.

Non ci dilungheremo più di tanto sul software dello smartphone, anche perché ne abbiamo parlato talmente tanto che finiremmo per essere ripetitivi: quello che è importante sottolineare è che l’aspetto grafico dell’interfaccia non presenta cambiamenti significativi rispetto ai modelli precedenti, mantenendo un design familiare che garantisce un’esperienza d’uso intuitiva e fluida, anche agli utenti meno esperti e avvezzi alla tecnologia.

Batteria

Oltre alla super-resistenza, il principale punto forte del nuovo HONOR Magic 7 Lite è ovviamente la batteria di nuova generazione realizzata in silicio-carbonio. E senza girarci troppo intorno: 6600 mAh in meno di 8 millimetri ed un peso piuttosto contenuto si trasformano i poco meno di 9 ore di display attivo, e sono numeri mai visti in questa fascia di prezzo.

A completare il tutto c’è la ricarica rapida a 66w con la quale si potrà ricaricare lo smartphone totalmente in poco meno di un’ora.

Prezzo e considerazioni

HONOR Magic 7 Lite è in vendita a 369,90 euro nella versione 8/256 e 399,90 euro sul sito ufficiale di HONOR, in promo lancio si potranno creare dei bundle per acquistare l’alimentatore e delle cuffie true wireless aggiungendo 1.90 euro a prodotto.

Un prezzo un po’ sbilanciato, è vero, soprattutto per le scelte fatte relative al processore e al sensore della lente ultra-wide. È indubbio che stiamo parlando di uno smartphone che punta tutto sulla resistenza (perché è davvero quasi indistruttibile), anzi, sulla “durata” sia per quanto riguarda quella “fisica” che quella della batteria.



