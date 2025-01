Realme C75 vs Redmi 14C vs POCO C75: quale budget phone scegliere?

Il nuovo anno non ha visto solo il debutto di top di gamma di ultima generazione, ma anche l’arrivo di vari budget phone. La fascia economica è di certo quella più apprezzata, dato che oggigiorno è possibile mettere le mani su dispositivi dal prezzo accessibile, ma dotati di buone specifiche e – perché no – anche di caratteristiche mutuate da modelli superiori. Andiamo a vedere quali sono le differenze tra i budget phone del momento, nel nostro confronto tra Realme C75 vs Redmi 14C vs POCO C75: quale scegliere tra questi tre telefoni economici?

Realme C75 vs Redmi 14C vs POCO C75: quali sono le differenze tra i budget phone del momento

Design a confronto

Crediti: Realme

Questo inizio 2025 ha visto il lancio del nuovo Realme C75, ultimo budget phone della compagnia; il periodo finale del 2024 ha visto invece il debutto di Redmi 14C e POCO C75 come dispositivi entry-level di Xiaomi. Si tratta in tutti i casi di telefoni con connettività 4G, ma presentano alcune caratteristiche da non sottovalutare. Il modello targato Realme è dotato della certificazione IP69: è impermeabile e non teme le immersioni in acqua fino a 2,5 metri (per 12 ore). Inoltre è progettato per resistere agli urti a 360° e è dotato perfino della certificazione militare MIL-STD-810H (solitamente vista con terminali rugged). Il design è caratterizzato da un modulo fotografico rettangolare ed uno schermo con punch hole centrale; le colorazioni Lightning Gold e Storm Black sono fini ed eleganti.

Crediti: Redmi

Redmi 14C è il piccolo di Xiaomi ed è dotato di un prezzo di partenza molto basso, ma troviamo qualche compromesso in più rispetto al rivale Realme. Il design è davvero stiloso con un ampio modulo circolare sulla scocca e due colorazioni appariscenti: il modello Midnight Black è sobrio ed elegante mentre la versione Starry Blue presenta delle sfumature che ricordano un cielo stellato; la variante Sage Green cambia completamente stile grazie alla sua texture in simil-pelle. Tuttavia c’è un elemento anacronistico: il display è dotato di un notch a goccia, elemento ormai riservati ai budget phone essenziali.

Crediti: POCO

POCO C75 è un rebrand del cugino Redmi ed arriva con le stesse specifiche ed il medesimo design. Cambiano le colorazioni, quindi se 14C non vi ha convinto potreste dargli una possibilità in versione POCO. La variante Black è quella più minimale, adatta a chi cerca uno stile sobrio e classico; i modelli Gold e Green sono dotati di una doppia finitura: quella che circonda il modulo fotografico è semplice e leggermente opaca mentre il resto della scocca presenta una trama rocciosa naturale. Di seguito trovate un confronto di tutte le specifiche dei tre modelli.

Specifiche a confronto

Realme C75 Redmi 14C POCO C75 Dimensioni 165,69 x 76,22 x 7,99 mm



196 grammi 171,88 x 77,8 x 8,22 mm



204 grammi 171,88 x 77,8 x 8,22 mm



204 grammi Impermeabilità IP66/IP68/IP69



+ certificazione di resistenza MIL-STD-810H ❌ ❌ Display • LCD

• flat

• 6,72″ Full HD (2.400 × 1.800 pixel)

• 90 Hz

• 690 nit

• vetro temperato ArmorShell • LCD

• flat

• 6,88″ HD (1.600 x 720 pixel)

• 120 Hz

• 600 nit • LCD

• flat

• 6,88″ HD (1.600 x 720 pixel)

• 120 Hz

• 600 nit Chipset MediaTek

Helio G92 Max

12 nm TSMC MediaTek

Helio G81 Ultra

12 nm TSMC MediaTek

Helio G81 Ultra

12 nm TSMC CPU 2 x 2,0 GHz A75

6 x 1,8 GHz A55 2 x 2,0 GHz A75

6 x 1,8 GHz A55 2 x 2,0 GHz A75

6 x 1,8 GHz A55 GPU Mali-G52 MP2 Mali-G52 MC2 Mali-G52 MC2 RAM 8 GB LPDDR4X 4/8 GB LPDDR4X 6/8 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB eMMC 5.1 128/256 GB eMMC 5.1 128/256 GB eMMC 5.1 Micro SD ✔️ ✔️ ✔️ Raffreddamento Passivo Passivo Passivo Sicurezza Sblocco col volto 2D Lettore d’impronte laterale Lettore d’impronte laterale Fotocamera • 50 MP f/1.8

• 2 MP f/2.4 • 50 MP f/1.8

• 2 MP B&W f/2.4 • 50 MP f/1.8

• 2 MP B&W f/2.4 Selfie 8 MP f/2.0 13 MP f/2.0 13 MP f/2.0 Batteria 5.828 mAh 5.160 mAh 5.160 mAh Ricarica 45W 18W 18W Ricarica wireless ❌ ❌ ❌ SIM Dual SIM 4G Dual SIM 4G Dual SIM 4G eSIM ❌ ❌ ❌ Wi-Fi Wi-Fi Dual Band Wi-Fi Dual Band Wi-Fi Dual Band Bluetooth 5.0 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ ✔️ GPS GPS

GLONASS

GALILEO

BDS

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BDS GPS

GLONASS

GALILEO

BDS Porta USB-C USB-C USB-C Speaker Mono Mono Mono Mini-jack cuffie ❌ ✔️ ✔️ Infrarossi ❌ ❌ ❌ Software al lancio Realme UI 5.0

Android 15 HyperOS

Android 14 HyperOS

Android 14

Le nostre recensioni

Abbiamo recensito per voi sia Realme C75 che Redmi 14C, quindi date un’occhiata per scoprire nel dettaglio come si sono comportati i nuovi budget phone.

Prezzo a confronto

Dopo aver messo a confronto design e specifiche, ecco il prezzo dei vari modelli: il più economico è sicuramente Redmi 14C ed è il più adatto a chi vuole spendere di meno. Il modello targato POCO è ideale per chi vuole restare nell’ecosistema Xiaomi ma preferisce un look differente rispetto al budget phone Redmi. Infine Realme C75 è sicuramente il più completo del trittico, ma il prezzo è leggermente superiore. Quale di questi tre smartphone sceglierete? N.B. – i prezzi comprendono le offerte attive nel momento in cui scriviamo, quindi potrebbero subire variazioni.

Realme C75 Redmi 14C POCO C75 4/128 GB ❌ 119,9€ (mi.com) ❌ 6/128 GB ❌ ❌ 129,9€ (mi.com) 8/128 GB 169,9€ (Amazon) ❌ ❌ 8/256 GB 199,9€ (Unieuro, Amazon) 149,9€ (mi.com) 149,9€ (mi.com)

