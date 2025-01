Questo smartphone Realme porta una funzione da top di gamma nella fascia sotto i 200€

Il panorama attuale è dominato dai top di gamma: l’inizio di un nuovo anno coincide anche con debutto dei principali flagship (vale per tutti i brand, Realme compreso) ma è importante ricordare quale sono i telefoni più apprezzati dagli utenti. I dispositivi di fascia media rappresentano un’enorme fetta dei modelli in circolazione e di conseguenza l’attenzione di aziende e utenti è sempre alta. A questo giro Realme ha deciso di cominciare col botto: il suo nuovo budget phone per l’Italia ha debuttato ad un prezzo davvero niente male ma soprattutto si tratta del primo smartphone della serie C con una scocca completamente impermeabile. Diamo un’occhiata più da vicino a Realme C75 e alla sua caratteristica più importante.

Realme C75 è il budget phone super resistente: protezione a 360° contro urti, cadute, graffi e immersioni

Crediti: Realme

Lanciato in Italia a gennaio, Realme C75 si presenta come un’interessante aggiunta alla serie: infatti parliamo dello smartphone più resistente della gamma budget del brand, sia in termini di display, che di scocca. Inoltre abbiamo un design accattivante, che non lascia intravedere nulla della sua natura robusta: di solito gli altri standard di resistenza sono appannaggio dei rugged phone, telefoni molto spesso dotati di un’estetica per nulla appagante. In questo caso, invece, Realme ha confezionato un medio gamma stiloso, senza rinunciare alla robustezza: il retro ospita una fotocamera inserita in un modulo rettangolare, mentre le colorazioni disponibili sono perfette sia per gli utenti che amano design più appariscenti (Lightning Gold) sia per chi preferisce uno stile più sobrio (Storm Black). Frontalmente, un ampio schermo da 6,72″ Full HD a 90 Hz con un foro per la selfie camera (quindi niente notch, ma un pannello quasi completamente full screen).

Crediti: Realme

Il livello di protezione sale fin dal display: la robustezza è garantita da un vetro protettivo ArmorShell, una soluzione che protegge lo schermo formando uno scudo protettivo resistente a urti e graffi. Anche l’interno di Realme C75 è dotato di protezione Armorshell, con una struttura rinforzata e un design pensato per ottenere il miglior assorbimento degli urti. Il dispositivo è in grado di reggere a cadute fino a 2 metri di altezza (in base ai test effettuati) ed ha ricevuto la doppia certificazione TÜV Rheinland per Smartphone Rugged e MIL-STD-810H. La seconda, in particolare, indica che Realme C75 ha superato rigorosi test di resistenza agli urti di grado militare.

Che cosa significa IP69?

Crediti: Realme

A quanto visto finora c’è da aggiungere un’altra caratteristica che strizza l’occhio ai rugged phone, ma che trova spazio anche sui telefoni di fascia altra e top di gamma. Realme C75 è il primo smartphone della gamma con classificazioni IP66, IP68 e IP69. Si tratta dello standard che indica il livello di resistenza alla polvere (il primo numero della sigla) e di impermeabilità (il secondo numero della sigla). Vediamo nel dettagli cosa significa:

IP6X indica un dispositivo a tenuta di polvere, ossia totalmente protetto contro polvere, sabbia e qualsiasi corpo solido di dimensioni contenute;

indica un dispositivo a tenuta di polvere, ossia totalmente protetto contro polvere, sabbia e qualsiasi corpo solido di dimensioni contenute; IPX8 e IPX9 indicano la massima protezione contro l’acqua (immersioni, getti ad alta pressione e a temperatura elevata).

Lo standard di protezione dalle particelle solide va da IP0X a IP6X mentre quello di protezione dall’accesso dei liquidi va da IPX0 a IPX9. Questo significa che il nostro Realme C75 è protetto da ogni inconveniente perché è:

IP66 – resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua;

– resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua; IP68 – resistente alla polvere e alle immersioni fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti;

– resistente alla polvere e alle immersioni fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti; IP69 – resistente alla polvere e a getti d’acqua ad altra pressione, ad una temperatura di 80°C e da ogni angolazione.

Ecco, questo vi dà un’idea di quanto può essere resistente il nuovo smartphone economico di Realme!

Che cos’è la certificazione MIL-STD-810H?

Crediti: Realme

La certificazione di grado militare MIL-STD-810H indica uno standard di protezione molto elevato ed è spesso associato ai rugged phone. Questo è stato sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e comprende tutta una serie di prove per saggiare il livello di resistenza di un dispositivo contro:

alta temperatura

bassa temperatura

shock termico

umidità

pioggia

vibrazioni

urti

cadute

sabbia e polvere

bassa pressione

nebbia salina

Realme C75 può scattare foto sott’acqua?

È bene tenere presente che Realme C75 è uno smartphone molto resistente, ma ovviamente questo non è sinonimo di indistruttibile. Per quanto riguarda le capacità dello smartphone sott’acqua, la stessa azienda consiglia di evitare liquidi corrosivi (come l’acqua di mare).

I nostri approfondimenti su Realme C75

Il nuovo Realme C75 è stato protagonista della nostra recensione completa: il medio gamma ci ha convinto in pieno, complice sia il prezzo accessibile che l’attenzione alla resistenza. Avere tra le mani uno smartphone robusto, senza conseguenze per il design è una manna dal cielo; inoltre non è per nulla scontato avere un dispositivo impermeabile in questa fascia di prezzo. Insomma, se stai cercando uno smartphone abbordabile, con un design elegante e buone specifiche (basilari), allora questo è sicuramente il budget phone su cui puntare. E per un ulteriore aiuto nella scelta del tuo nuovo smartphone economico, in questo confronto tra specifiche abbiamo affiancato Realme C75 a due rivali della stessa categoria. Se volete mettere le mani sul budget phone impermeabile di Realme, vi segnaliamo che il nuovo arrivato può essere acquistato negli shop online di Amazon, MediaWorld, Euronics e non solo.

Contenuto realizzato in collaborazione con Realme.

