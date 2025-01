Realme C75 ufficiale in Italia: ora anche la fascia economica è impermeabile!

Non solo Realme 14 Pro e GT 7 Pro: anche la fascia budget del brand asiatico vede una nuova aggiunta e stavolta la serie C introduce alcune novità in termini di resistenza. Realme C75 4G si presenta come un telefono low cost ma con una scocca impermeabile, una novità gradita di certo in questa fascia: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo arrivato, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia.

Realme C75 (4G): tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è senza dubbio la resistenza all’acqua: finora la serie C ha avuto solo dispositivi IP54 mentre il modello Note 60 ha portato nella fascia media una certificazione superiore (IP64). Realme C75 alza il tiro ed offre una scocca IP66/IP68/IP69 contro polvere e immersioni in acqua fino a 2 metri per 24 ore o fino a 2,5 metri per 12 ore. Inoltre la tecnologia SonicWave consente di espellere le gocce d’acqua dagli altoparlanti con un semplice tocco. Il telefono fa della resistenza in generale il suo vanto: frontalmente c’è un vetro temperato ArmorShell mentre l’intera struttura interna è pensata per reggere contro urti e cadute. Non a caso il terminale è anche certificato MIL-STD-810H.

Il resto delle specifiche di Realme C75 vede uno schermo LCD da 6,72″ Full HD+ a 90 Hz, con una luminosità minima di 3 nit (in modalità EyeComfort, ideale per non affaticare gli occhi in condizioni di scarsa illuminazione). Si tratta del primo smartphone mosso dal chipset Helio G92 Max, octa-core fino a 2 GHz; l’autonomia è affidata ad una batteria da 6.000 mAh con ricarica da 45W e il supporto a quella inversa. C’è una fotocamera da 50 MP mentre lato software è presente Android 14 (tramite Realme UI 5).

Crediti: Realme

Il prezzo in Italia di Realme C75 parte da 169,9€ per la versione da 8/128 GB (in promo lancio invece di 199,9€); il modello top da 8/256 GB viene proposto invece a 199,9€ (in promo lancio invece di 229,9€). Il nuovo budget phone di Realme è acquistabile nello store online di Unieuro e su Amazon. Ricordiamo che anche il precedente C65 4G è stato lanciato da noi (lo scorso maggio); probabilmente ci sarà anche una versione 5G (come avvenuto con C65 5G) ma per ora non ci sono dettagli. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Realme C75 (4G) – Scheda tecnica

Dimensioni di 165,69 x 76,22 x 7,99 mm per un peso di 196 grammi

Certificazione IP66 / IP68 / IP69 e MIL-STD-810H

/ / e Display Flat LCD a 8 bit da 6,72″ Full HD+ (2.400 × 1.800 pixel) con refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità minima di 3 nit e di picco fino a 690 Hz, vetro temperato ArmorShell

Flat LCD a da (2.400 × 1.800 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità minima di 3 nit e di picco fino a 690 Hz, vetro temperato ArmorShell Sblocco col volto 2D

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G92 Max a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core fino a 2,0 GHz (presumibilmente con 2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55)

GPU (presumibilmente) Mali-G52 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45W e ricarica inversa

con ricarica rapida da e ricarica Fotocamera da 50 MP

Selfie camera da 8 MP

Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, Speaker stereo, Mini Capsule 3.0

Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

