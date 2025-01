Realme 14T 5G in arrivo in Europa: la famiglia si allarga ancora

La famiglia di smartphone della serie Realme 14 si allarga ancora una volta: è stato certificato un nuovo modello della gamma, che va ad aggiungersi ai tre presentati nel corso delle settimane passate. Si tratta di Realme 14T, smartphone di fascia media votato al 5G in arrivo anche in Europa.

Realme 14T 5G certificato: in arrivo un nuovo smartphone della serie e spuntano i primi dettagli

Crediti: 91mobiles

Il nuovo telefono del brand è stato certificato con le sigle RMX5078 e RMX5079: il nome commerciale dovrebbe essere Realme 14T 5G e in base a quanto emerso farà capolino in tre tagli di memoria (8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB). Le colorazioni al debutto sarebbero altrettante, ossia Lighting Purple, Mountains Green e Obsidian Black. Per il momento si sa ancora poco di questo modello e non è chiaro quale sarà il suo posizionamento rispetto agli altri membri della serie. Ricordiamo che l’azienda ha già lanciato Realme 14 Pro e 14 Pro+ (in Cina e in alcuni mercati Global) e anche il modello 14x 5G; quest’ultimo potrebbe ritornate in versione LTE.

L’inedito Realme 14T 5G è stato avvistato anche nella certificazione EEC, ente che fa riferimento all’Est Europa. Non vengono svelati dettagli tecnici, ma a quanto pare questo modello potrebbe debuttare anche alle nostre latitudini. L’ultimo smartphone dell’azienda presentato in Italia è stato Realme C75 (lanciato nei giorni scorsi); a stretto giro dovrebbe arrivare anche la gamma 14 Pro, già protagonista di teaser e immagini promozionali nel periodo natalizio.

