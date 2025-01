Leak finale per POCO X7 e X7 Pro: ora c’è anche il prezzo!

Ormai sappiamo praticamente tutto dei nuovi modelli di POCO, in arrivo in Italia tra una manciata di giorni. Anche se si tratta di indiscrezioni, la panoramica dei due dispositivi è praticamente completa ed ora si aggiunge il dettaglio finale. Ecco quanto dovrebbero costare POCO X7 e X7 Pro in Europa, con prezzi a partire da poco meno di 300€.

POCO X7 e X7 Pro non hanno più segreti, secondo i leak: ecco il prezzo in Europa

Crediti: POCO

Il piccolo della serie, dovrebbe partire da 299€ per la versione da 8/256 GB, fino ad un massimo di 349€ (da 12/512 GB). Passando a POCO X7 Pro, il prezzo lieviterebbe fin dalla base di partenza: 369€ per il modello base da 8/256 GB, salendo a 399€ (12/256 GB) e 429€ (12/512 GB). Si tratta dei presunti prezzi Global per l’Europa, quindi non è dato di sapere se in Italia ci saranno differenze. Comunque si tratta di cifre simili a quelle dei precedenti X6 e X6 Pro, arrivati in Italia a partire da 299,9€ e 349,9€. Ricordiamo che i prossimi modelli della serie X sono già in sconto nello store ufficiale Xiaomi: basta iscriversi tramite questa pagina per ricevere un buono sconto del 10%.

Cosa cambia tra POCO X7 e X7 Pro?

I nuovi smartphone di POCO arriveranno in Italia il 9 gennaio: ecco quali dovrebbero essere le differenze (a parte il design, ovviamente) tra i due modelli, sulla base dei leak trapelati finora. Ricordiamo che entrambi sarebbero dei rebrand, rispettivamente di Redmi Note 14 Pro cinese e Redmi Turbo 4.

POCO X7 POCO X7 Pro 162,33 x 74,42 x 8,24 mm per 190 grammi 160,95 x 75,24 x 8,06 mm per 203,5 grammi IP68 IP68 Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Display LTPS OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte sotto il display (ottico)



Raffreddamento passivo Lettore d’impronte sotto il display (ottico)



Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0) SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra a 4 nm TSMC Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W Batteria da 6.550 mAh con ricarica rapida da 90W Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600, OIS, ultra-wide da 120° e macro



Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2) Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con LYT-600, OIS e ultra-wide da 120° + Xiaomi AISP 2.0



Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

