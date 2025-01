Quando arriva il tri-pieghevole di Samsung? Forse molto prima del previsto

Nel futuro di Samsung non c’è soltanto la serie Galaxy S25 (ormai ad un passo dal debutto), ma nella seconda metà dell’anno ci sarà spazio anche per i nuovi pieghevoli. Se state aspettando un tri-fold targato Samsung, forse potreste essere accontentati: tuttavia le indiscrezioni sono discordati e se da un lato si parla di un’uscita nel corso del 2025, dall’altro pare che bisognerà attendere parecchio.

Lo smartphone tri-pieghevole Samsung si farà ma ci sarà da attendere: ecco fino a quando

Mate XT – Crediti: Huawei

Con il lancio di Huawei Mate XT, il colosso tech cinese è stato in grado di raggiungere un traguardo straordinario: si tratta del primo smartphone tri-pieghevole al mondo, un dispositivo dotato di uno schermo pieghevole in due punti (e quindi capace di offrire tre formati differenti, ossia smartphone, tablet e tablet con una diagonale maggiore). Huawei ha anticipato tutti, perfino Samsung, brand pioniere del settore dei foldable. Inoltre anche Xiaomi sarebbe pronta a dire la sua: l’azienda di Lei Jun potrebbe lanciare il suo tri-fold nel 2025 mentre la rivale OPPO si è già chiamata fuori dai giochi.

More like early 2026. — Ross Young (@DSCCRoss) December 3, 2024

Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) e insider provetto, dopo le anticipazioni sulle dimensioni maggiori dei display di Z Fold 7 ha parlato anche del misterioso tri-fold. Il tri-pieghevole di Samsung si farà ma ci sarà da attendere al 2026, probabilmente i primi mesi o la prima metà dell’anno. Il dispositivo è stato avvistato anche in un brevetto, quindi i lavoro sono in corso. Nel futuro di Samsung ci sarebbe anche uno smartphone con display “arrotolabile” ma a questo punto non è dato di sapere se arriverà nel 2025 (come anticipato dai leak) oppure successivamente.

Stando alle ultime novità in arrivo dalla Corea del Sud (precisamente dalla nota testata The Elec), il realtà in tri-pieghevole di Samsung potrebbe arrivare prima del previsto. Il lancio sarebbe fissato per il terzo trimestre del 2025, insieme a Z Fold 7 e Z Flip 7. La produzione del tri-fold dovrebbe partire nel Q2, con un volume di circa 200.000 unità; il dispositivo avrebbe dalla sua un ampio schermo compreso tra i 9,9″ e i 10″ quando aperto. Inoltre pare che potrebbe esserci anche un quarto pieghevole, ossia il tanto chiacchierato Galaxy Z Flip FE, modello economico già protagonista di leak e voci di corridoio.

