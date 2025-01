Snapdragon 8 Elite: esiste una versione “depotenziata” e nessuno se n’è accorto

Nelle ultime settimane, tutta l’attenzione è stata focalizzata sul presunto Snapdragon 8s Elite, il SoC di mezzo che andrà a potenziare la fascia media. Forse è per questo motivo che nessuno ha prestato molta attenzione al nuovo debutto a sorpresa di Qualcomm: il chipmaker ha lanciato silenziosamente una versione alternativa dello Snapdragon 8 Elite (siglata SM8750-3-AB) dotata di caratteristiche “meno potenti”. Cosa bolle in pentola?

Snapdragon 8 Elite (SM8750-3-AB) ufficiale: cosa cambia con questa nuova versione del chipset di punta

Crediti: Qualcomm

Questa versione alternativa dello Snapdragon 8 Elite (SM8750-3-AB) è dotata delle stesse caratteristiche del chipset che abbiamo visto in questi mesi, ma con una differenza. Anziché avere una configurazione octa-core manca uno dei Performance Core: di conseguenza il SoC monta 2 unità Oryon principali e 5 core secondari. Le frequenze di clock massime sono le stesse della versione Elite classica; inoltre il chipset è sempre realizzato a 3 nm da TSMC. Di seguito la configurazione del SoC:

2 x Oryon fino a 4,32 GHz (Core Principali)

fino a (Core Principali) 5 x Oryon fino a 3,53 GHz (Performance Core)

Anche in questo caso vengono utilizzati solo core ad alta potenza, rinunciando completamente agli Efficiency Core. Ritroviamo la stessa Adreno 830 con il supporto al Ray Tracing e tutto il resto del pacchetto (la nuova NPU Hexagon, il modem 5G Snapdragon X80 e così via). Probabilmente in termini di prestazioni le differenze non saranno poi così marcate, ma ovviamente per un giudizio approfondito aspettiamo test e benchmark.

Sarà il SoC di Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7?

Crediti: Samsung

Il nuovo chipset Snapdragon 8 Elite in versione SM8750-3-AB potrebbe essere dedicato a dispositivi che necessitano di maggiori ottimizzazioni; una CPU in meno significa meno calore e probabilmente a beneficiare di più potrebbero essere gli smartphone pieghevoli. I prossimi modelli in arrivo sono Samsung Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, ma anche Xiaomi MIX Flip 2 e MIX Fold 5, Honor Magic V4 e V Flip 2 e non solo. Forse la nuova incarnazione del chip di punta targato Qualcomm sarà dedicato principalmente ai pieghevoli, ma si tratta di un’ipotesi e voce di corridoio (quindi sarà necessario attendere leak convincenti o conferme ufficiali).

