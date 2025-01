POCO F7 Ultra esiste davvero: la sfida con Xiaomi 15 si gioca in casa

Tutti i siti POCO sono stati chiusi il 31 dicembre e tutti i prodotti del brand sono stati trasferiti direttamente nei siti Xiaomi. Una notizia che potrebbe far intendere che la compagnia navighi in cattive acque, ma la realtà è ben diversa: probabilmente si è trattato solo di una scelta logistica e tutto procede a gonfie vele. Addirittura la prossima serie di punta potrebbe introdurre una versione superiore per la prima volta: POCO F7 Ultra dovrebbe essere un vero e proprio top di gamma, in grado di rivaleggiare anche con Xiaomi 15!

POCO F7 Pro e F7 Ultra certificati in versione Global: stavolta ci sarà un vero e proprio top di gamma

K80 Pro – Crediti: Redmi

La prima certificazione dedicata a POCO F7 Ultra è apparsa a metà ottobre seguita poi da quella dell’FCC, sempre con la sigla 24122RKC7G. Ora arriva la conferma di un ennesimo ente, ma c’è di più: il flagship è stato certificato con il suo nome commerciale. Inoltre è presente anche il modello siglato 24117RK2CG, ossia POCO F7 Pro. Entrambi i telefono sono in dirittura d’arrivo in versione Global: si tratta dei rebrand occidentali di Redmi K80 e K80 Pro, ultimi modelli di punta della costola di Xiaomi. Precisamente, il nostro POCO F7 Ultra altro non sarebbe che un rifacimento del cinese Redmi K80 Pro. Invece il fratello minore F7 Pro arriverebbe come versione occidentale di Redmi K80, similmente a quanto avvenuto con POCO F6 Pro e K70.

Crediti: 91mobiles

Le certificazioni stanno aumentando, segno che il lancio Global è parecchio vicino (forse già nelle prossime settimane, ma ovviamente l’ultima parola spetta al brand partner di Xiaomi). L’ipotesi più plausibile è che i due smartphone saranno presentati nel corso del primo trimestre di quest’anno. Tornando al modello Ultra, dovremmo avere quindi specifiche di punta, con tanto di Snapdragon 8 Elite, una fotocamera con teleobiettivo, una super batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh e perfino la ricarica wireless.

Tuttavia, conoscendo il funzionamento dei rebrand di Xiaomi, probabilmente i modelli occidentali presenteranno delle differenze. Aspettando di saperne di più vi lasciamo con le schede tecniche presunte e vi ricordiamo che la compagnia asiatica ha presentato di recente POCO X7 e X7 Pro (in Italia).

POCO F7 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni 160.26 x 74.95 x 8.39 mm con un peso 217 grammi

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED TCL M9 da 6,67″ 2K (3200 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit

TCL M9 da (3200 x 1440 pixel), refresh rate a , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh con ricarica da 120W e ricarica wireless da 50W

con ricarica da e ricarica da 50W fotocamera da 50 + 32 + 50 MP con Light Fusion 800 (f/1.6), OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e teleobiettivo /macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 (f/2.0)

con Light Fusion 800 (f/1.6), OIS, ultra-grandangolare Samsung S5KKD1 e /macro con OIS e zoom ottico 2,5X Samsung S5KJN5 (f/2.0) selfie camera OV20B da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

POCO F7 Pro – Scheda tecnica presunta

dimensioni 160.26 x 74.95 x 8.12 mm con un peso 206 grammi

certificazione IP68

display Flat OLED TCL M9 da 6,67″ 2K (3200 x 1440 pixel), refresh rate a 120 Hz , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit

TCL M9 da (3200 x 1440 pixel), refresh rate a , 526 PPI, 12 bit e luminosità di picco fino a 3.200 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

+ 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520) GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.550 mAh con ricarica da 90W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare e macro

con Light Fusion 800, OIS, ultra-grandangolare e macro selfie camera OV20B40 da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Ultimo aggiornamento: 13 gennaio

