Perplexity sfida Google Gemini: su Android arriva un nuovo assistente con AI

Perplexity, il celebre motore di ricerca con intelligenza artificiale, ha deciso di sfidare apertamente Google Gemini portando su Android un nuovo progetto che potrebbe accendere ancora di più la sfida per la migliore AI. Perplixity Assistant, infatti, arriva in questi giorni su smartphone e tablet del robottino verde per proporre un vero e proprio assistante virtuale con cui conversare, ottenere informazioni ed automatizzare i compiti più ripetitivi.

Perplecixity porta il suo nuovo assistente personale con AI su Android

Crediti: Perplexity

Perplexity Assistant è disponibile da oggi su Android con un modello di intelligenza artificiale multimodale che trasforma l’AI in un vero e proprio assistente virtuale in grado di vedere, sentire e di performare azione sul proprio smartphone. Con Assistant, infatti, è possibile conversare in modo colloquiale per ottenere informazioni su argomenti di qualsiasi genere (anche aggiornati grazie alla ricerca sul web) oppure utilizzare la fotocamera del dispositivo per riconoscere gli oggetti che ci circondano.

Questo nuovo assistente virtuale, inoltre, è in grado di scrivere mail, impostare sveglie e promemoria, effettuare prenotazioni di hotel e ristoranti, ma ancora con qualche limitazione. Questa nuova versione, infatti, può navigare sul web ma non può ancora avere accesso alle app di terze parti: di conseguenza, non potrà performare azioni che richiedono app o servizi non presenti tramite il browser.

“Stiamo continuando ad aggiungere supporto per più app e più funzionalità, quindi questo è solo il punto di partenza” ha dichiarato la portavoce Sara Platick, che per il momento ha elencato Spotify, YouTube e Uber e alcune app di sistema come le uniche attualmente compatibili con Perplexity Assistant. Per avere accesso al nuovo assistente virtuale, non dovrete far altro che scaricare l’app tramite il link che trovate qui sotto.

Download | Perplexity (Google Play Store)

