La partnership tra Microsoft e OpenAI è sempre più forte: selfie e promesse per Altman e Nadella

Fin dagli esordi di ChatGPT, OpenAI ha trovato un alleato importante in Microsoft, che fin da subito ha utilizzato le creazioni della compagnia di Sam Altman per dare nuova linfa vitale a Bing. Anche in occasione dell’allontanamento del CEO di OpenAI, inoltre, fu proprio Nadella ad offrire un posto di lavoro ad Altman e i due si sono ritrovati recentemente probabilmente per parlare delle sfide che attendono una sempre più consolidata partnership.

OpenAI x Microsoft: il futuro dell’intelligenza artificiale passa da qui

Crediti: San Altman @ Twitter/X

A sugellare l’incontro tra i due capi d’azienda statunitensi è arrivato in queste ore un selfie sui social, accompagnato da una dichiarazione che non lascia molto spazio all’interpretazione e preannuncia grandi novità in arrivo. Dopo i rumor di una possibile interruzione della collaborazione, quindi, la partnership tra OpenAI e Microsoft sembra più salda che mai.

“La prossima fase della partnership tra Microsoft e OpenAI sarà molto meglio di quanto chiunque altro si aspettasse!” ha annunciato Sam Altman sui social postando un selfie con Satya Nadella.

Fin dall’arrivo di DeepSeek, la comunicazione di OpenAI ha subito un brusco cambiamento e questo tweet ne è l’ennesima riprova: dopo le lodi all’AI cinese e la promessa di fare meglio, Altman è di nuovo sugli scudi sfoggiando una poderosa partnership con una delle aziende più importanti nel mondo.

