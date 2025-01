Controllare la casa smart è semplicissimo con questo pannello Tuya: oggi con il 22% di sconto!

La domotica è sempre più popolare ed apprezzata in Italia, ma spesso ci si ritrova a non poter controllare tutti i dispositivi se non tramite il proprio cellulare, e per qualcuno questo può diventare un limite importante. Per fortuna, però, con questo pannello intelligente Tuya con supporto per la comunicazione ZigBee, controllare l’intera casa smart è incredibilmente facile, oltre che molto economico grazie agli sconti di Banggood.

Con un display da 4″ è ancora più facile controllare tutti i dispositivi smart

Crediti: Banggood

Questo pannello di controllo Tuya è dotato di connessione ZigBee 3.0, e può funzionare anche come hub per controllare altri dispositivi con questo tipo di connettività wireless. Il pannello di integra direttamente nell’app Smart Life e permette di controllare tramite un display LCD HD da 4″ tutti i dispositivi attualmente connessi al proprio ecosistema. Questo significa che è possibile regolare l’accensione e lo spegnimento delle luci, la loro intensità, regolare l’apertura delle tapparelle e tende, la temperatura di una stanza e tanto altro ancora.

Questo dispositivo, inoltre, può anche comportarsi come una placchetta per interruttori, ma in questo caso completamente digitale. Mostrando fino a 3 interruttori, è possibile eseguire automazioni e scene come se al muro avessimo a disposizione ben tre tasti fisici.

Il pannello di controllo Tuya è disponibile oggi su Banggood al prezzo di 57.75€, grazie ad un’offerta lampo con sconto del 22%. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online.

