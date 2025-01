OxygenOS 15: link per smartphone e tablet OnePlus | Download (Gennaio 2025)

Con il debutto di OnePlus 13 e dell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del brand cinese, siamo ufficialmente proiettati nella nuova generazione. In questo approfondimento abbiamo raccolto per voi i link per effettuare il download della OxygenOS 15 in versione Stabile per tutti gli smartphone OnePlus supportati; ovviamente l’articolo viene aggiornato in modo costante con gli ultimi rilasci firmware della compagnia asiatica, tutti basati su Android 15 (ossia l’ultima incarnazione dell’OS del robottino verde).

OxygenOS 15 Stabile (con Android 15) Download: scarica la ROM per il tuo smartphone o tablet OnePlus

Crediti: OnePlus

Qui trovate tutte le novità della OxygenOS 15: lanciata ad ottobre 2024, l’ultima UI di OnePlus introduce varie migliorie sia in fatto di stile che per quanto riguarda le funzionalità AI (ormai il pallino della nuova generazione). C’è spazio per Google Gemini, per la funzione Cerchia e Cerca e per tanto altro ancora. Di seguito trovi i link al download per la OxygenOS 15 Stabile dedicata a tutti gli smartphone OnePlus supportati (la lista è stata confermata dalla stessa azienda).

I firmware di OnePlus sono divisi in EU/GLO, IN e NA, rispettivamente per Europa/Global, India e Nord America. Com’è ovvio i software giusti per noi italiani (e quindi per i telefoni venduti in Europa e in Italia) sono quelli siglati EU. Comunque, per amor di completezza, segnaliamo tutti i firmware disponibili (con il rispettivo link al download, quando disponibile).

Modello Versione OTA Completo OnePlus 13 EU/GLO: CPH2653_15.0.0.402(EX01) Scarica OnePlus 13R EU/GLO: CPH2645_15.0.0.403(EX01) Scarica OnePlus 12 EU/GLO: CPH2581_15.0.0.204(EX01) Scarica EU

Scarica GLO IN: CPH2573_15.0.0.305(EX01) Scarica NA: CPH2583_15.0.0.205(EX01) – OnePlus 12R EU/GLO: CPH2609_15.0.0.200(EX01) Scarica IN: CPH2585_15.0.0.201(EX01) Scarica OnePlus 11 EU/GLO: CPH2447_15.0.0.203(EX01) – IN:

CPH2447_15.0.0.201(EX01) Scarica OnePlus 11R IN:

CPH2487_15.0.0.300(EX01) Scarica OnePlus 10 Pro – – OnePlus 10T CPH2413_15.0.0.201(EX01) – OnePlus 10R – – OnePlus Nord 4 IN: CPH2661_15.0.0.300(EX01) – OnePlus Nord 3 – – OnePlus Nord CE 4 IN: CPH2613_15.0.0.200(EX01) Scarica OnePlus Nord CE 3 – – OnePlus Nord CE 4 Lite EU/GLO: CPH2621_15.0.0.303(EX01) – IN: CPH2619_15.0.0.303(EX01) – OnePlus Nord CE 3 Lite – – OnePlus Open EU: CPH2551_15.0.0.210(EX01) – IN: CPH2551_15.0.0.200(EX01) Scarica OnePlus Pad 2 IN/EU/GLO/NA: OPD2403_15.0.0.202(EX01) Scarica EU OnePlus Pad IN/EU/GLO: OPD2203_15.0.0.301(EX01) –

Come installare gli aggiornamenti della OxygenOS 15

Ovviamente il metodo più semplice per installare gli aggiornamenti della OxygenOS 15 a bordo del tuo smartphone OnePlus è quello di aspettare il rilascio tramite OTA. In alternativa esiste l’applicazione Oxygen Updater (scaricabile direttamente dal Play Store di Google), che permette di tenere sempre sotto controlli gli update. Infine, per procedere con l’aggiornamento manuale basta seguire questa procedura.

Scarica il firmware per il tuo modello

Spostalo nella memoria del telefono

Vai su Impostazioni -> Informazioni sul dispositivo -> Versione -> Fai clic su Numero di build 7 volte e inserisci la password per entrare nella modalità sviluppatore

Torna a Impostazioni -> Informazioni sul dispositivo -> Aggiornamenti -> Fai clic sul pulsante in alto a destra -> Installazione locale -> Fai clic sul firmware corrispondente -> Estrai -> Aggiorna -> Aggiornamento del sistema completato al 100%

Al termine dell’update fai click su Riavvia

Come fare il rollback e tornare alla OxygenOS 14

Hai aggiornato il tuo smartphone OnePlus alla nuova versione software ma vuoi tornare indietro alla OxygenOS 14 effettuando il rollback? Allora ecco la procedura completa, ma nota bene: il rollback cancellerà tutti i contenuti del telefono, quindi è necessario fare un backup per salvare i dati desiderati. Anche le applicazioni verranno eliminate dopo il rollback. Infine, questa procedura è valida solo per le versioni EU, GLO e IN.

Scarica il file Rollback per il tuo modello

Spostalo nella memoria del telefono

Vai su Impostazioni -> Informazioni sul dispositivo -> Versione -> Fai clic su Numero di build 7 volte e inserisci la password per entrare nella modalità sviluppatore

Torna a Impostazioni -> Informazioni sul dispositivo -> Aggiornamenti -> Fai clic sul pulsante in alto a destra -> Installazione locale -> Fai clic sul pacchetto di rollback corrispondente -> Estrai -> Aggiorna -> Aggiornamento del sistema completato al 100%

Al termine del rollback fai click su Riavvia

Trovi i file da scaricare per effettuare il rollback alla OxygenOS 14 direttamente tramite il portale della Community di OnePlus; basta semplicemente aprire la pagina del telefono che ti interessa e scorrere il post fino alla parte dedicata al rollback del dispositivo.

