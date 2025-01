OPPO sfida Huawei Watch D2: ecco come migliorerà il rilevamento della pressione sanguigna

Manca poco al lancio di OPPO Watch X2, smartwatch dotato di un sistema di monitoraggio della pressione sanguigna tramite il polso. Nel frattempo la casa cinese è al lavoro per perfezionare questa tecnologia e rendere i prossimi indossabili più completi e pratici da utilizzare.

OPPO brevetta un nuovo sistema per il monitoraggio della pressione sanguigna (per smartwatch)

Crediti: OPPO, WIPO

Il sistema per rilevare la pressione sanguigna tramite il polso si basa su un cuscinetto fisico integrato direttamente nell’indossabile; questo viene gonfiato e utilizzato per misurare la pressione a intervalli. Abbiamo visto questa tecnologia a bordo di Huawei Watch D2, smartphone del colosso tech cinese dotato di un sistema composto da un sensore di pressione ad alta precisione, una mini-pompa ed un cuscinetto gonfiabile: tutto all’interno dello smartphone, in modo da offrire tutta la comodità della misurazione tramite il polso. Il nuovo brevetto depositato da OPPO mostra un sistema leggermente diverso, che fa a meno di un elemento.

Il brevetto in questione è stato depositato presso gli uffici dell’ente WIPO (l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale): la soluzione targata OPPO rimuove l’ugello dell’aria dall’interno della scocca, lasciando uno spazio maggiore per altri componenti (come sensori aggiuntivi per offrire ulteriori funzionalità). Il percorso dell’aria è integrato all’interno del cinturino mentre il corpo dello smartwatch continua ad ospitare la mini-pompa e il cuscinetto fisico. Il nuovo design interno è stato brevettato ma non è dato di sapere se e quando verrà implementato a bordo di un dispositivo OPPO.

OPPO Watch X2 in arrivo a febbraio

Il prossimo OPPO Watch X2, in arrivo insieme al pieghevole Find N5, avrà dalla sua il supporto al monitoraggio della pressione sanguigna. Lo conferma la stessa compagnia, tramite un’immagine postata sul social cinese Weibo: il design dell’orologio è celato da una scocca protettiva (lo vedete in copertina), ma la funzione è stata già confermata. Tra le altre caratteristiche ci sarà anche l’ECG e la misurazione della temperatura corporea, insieme al GPS, l’NFC, una batteria da 631/648 mAh (per la versione da 46 mm), uno schermo OLED rotondo e il supporto eSIM.

