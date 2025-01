OPPO dirà no agli schermi curvi: Apple ha sempre avuto ragione?

Ogni anno abbiamo una serie di trend che coinvolgono i dispositivi del mondo Android, con passi avanti tech, feature particolari o – semplicemente – cambiamenti estetici (e funzionali). Il 2024 ha visto il progressivo passaggio dai telefoni dotati di display con bordi curvi a smartphone con pannelli più sobri ma altrettanto eleganti. Il futuro sarà Micro Quad Curved? Pare proprio di no, almeno per quanto riguarda i prossimi smartphone di OPPO.

OPPO Find X8 Ultra e OPPO Find X9 non avranno display curvi: un insider spiega il perché e come cambieranno le cose

Uno dei principali contrasti di stile tra il mondo Android ed Apple riguarda proprio il display: Samsung ha sempre fatto leva su modelli di punta con bordi curvi e i brand cinesi non sono stati da meno, nel corso degli anni. Cupertino è sempre andata dritta per la sua strada, passando da telefoni con vetri protettivi con curvatura 2.5D (quindi leggerissima) a pannelli piatti. Il cruccio di Apple è sempre stato quello di avere cornici simmetriche e quanto più sottili possibile (specialmente a bordo dei modelli di punta). Intanto gli smartphone Android hanno visto cambiamenti ed esperimenti.

MIX Alpha – Crediti: Xiaomi

I bordi curvi sono diventati la prerogativa di top di gamma e perfino mid-range; addirittura siamo finiti a parlare di schermi Waterfall e Surround. Nel primo caso si tratta di pannelli con una curvatura “molto netta”, come nel caso di vivo NEX 3; con Xiaomi MIX Alpha si è sfociato nell’assurdo e nel futuristico, dato che abbiamo a che fare con un display che circonda il telefono fino alla cover posteriore. Tuttavia sembra che nel corso del 2024 ci sia stato un ritorno al “passato” e che questo sia destinato a durate.

Find X8 Ultra: come sarebbe cambiato il look (dal prototipo alla versione finale)

Abbiamo avuto telefoni con micro curvature su quattro lati (Micro Quad Curved) come Xiaomi 15 Pro, Realme GT 7 Pro, OPPO Find X8 Pro e non solo. In contemporanea sono aumentati i dispositivi con schermi piatti e nel corso del 2025 l’ago della bilancia potrebbe propendere in questa direzione. OPPO Find X8 Ultra, il modello di punta della serie, farà capolino nei prossimi mesi ma ci sarebbe un cambio di rotta: secondo l’insider Digital Chat Station, il prototipo presentava un display con bordi Micro Quad Curved ma la versione finale avrà invece un pannello flat. Sempre secondo il leaker, questo sarebbe il trend dei flagship di nuova generazione per tutto il 2025, ossia top di gamma con display piatti.

Prime indiscrezioni su Find X9

Lo stesso insider continua menzionando alcuni dettagli della serie OPPO Find X9 che dovrebbe avere schermi OLED LTPO 8T da 6,8″ con risoluzioni 1.5K (X9 e X9 Pro) e 2K (X9 Ultra). Tutti avrebbero display piatti e il motivo sarebbe Apple: la casa cinese avrebbe intenzione di competere con Cupertino presentando telefoni con pannelli piatti e cornici ultra-sottili. Ovviamente a bordo dei prossimo flagship ci si aspetta i futuri Dimensity 9500 e Snapdragon 8 Elite 2, ma manca ancora tanto al debutto di questi SoC.

