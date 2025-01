OPPO Find N5: tutto quello che sappiamo finora (tra leak e conferme)

Mancano poche settimane al debutto del primo smartphone pieghevole del 2025 e non possiamo che aspettarci grandi cose (sia in fatto di stile che di performance). OPPO Find N5 è dietro l’angolo, indiscrezioni e conferme arrivano ogni giorno e per questo motivo abbiamo pensato di raccogliere il tutto in un approfondimento sempre aggiornato: ecco con tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita, tra leak e dettagli ufficiali da parte della casa cinese!

OPPO Find N5: tutto quello che sappiamo sul prossimo top di gamma pieghevole del brand cinese

Design e display

Crediti: Smartprix

Il design di OPPO Find N5 non è stato ancora svelato completamente, ma sappiamo già che non ci saranno grandi stravolgimenti in termini di stile. Il telefono arriverà in versione Global come OnePlus Open 2, similmente a quanto visto con OPPO Find N3 e il primo OnePlus Open. Ritroveremo un ampio modulo fotografico circolare ed un formato in-fold (ossia con un display pieghevole verso l’interno ed un secondo schermo esterno), ma ci saranno grandi differenze strutturali con il capitolo precedente. Il nuovo Find N5 strapperà la palma a Honor Magic V3, diventando lo smartphone pieghevole più sottile al mondo: l’azienda cinese n’è sicura, quindi per battere il rivale della serie Magic dovrà offrire uno spessore di meno di 4,35 mm (da aperto) e meno di 9,2 mm (da chiuso).

Find N5 – Crediti: OPPO

Le novità strutturali continuano con la scocca: Find N5 sarà anche il primo smartphone pieghevole impermeabile al mondo, con tanto di certificazione IP69. Il telefono potrà essere utilizzato per scattare foto subacquee, come mostrato dalla stessa azienda in un video promozionale.

Crediti: OPPO

Passando ai display, dovremmo avere una coppia di schermi AMOLED da 7,82″ QHD (interno) e da 6,31″ Full HD (esterno), entrambi con refresh rate a 120 Hz e tecnologia LTPO 3.0. Aspettiamoci una luminosità di piccolo elevata, mentre per la sicurezza non dovrebbero esserci stravolgimenti: il flagship monterebbe il solito lettore d’impronte laterale, tipico dei pieghevoli.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di OPPO Find N5 puntano in alto, ma forse potrebbe esserci qualche voce contrariata: il top di gamma pieghevole dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, ma in versione SM8750-3-AB. Si tratta di una variante del SoC di punta del produttore pensata appositamente per dispositivi ultrasottili e pieghevoli: anziché avere una configurazione octa-core è presente una struttura a 7 core, ma sempre in formato All Big Core (2 x Oryon fino a 4,32 GHz e 5 x Oryon fino a 3,53 GHz), con processo a 3 nm e GPU Adreno 830. Ovviamente è impossibile non aspettarsi tagli di memorie da capogiro, fino a 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0.

Crediti: GSMArena

Non si conoscono ancora le dimensioni della batteria (5.600 mAh oppure 5.700 mAh secondo le indiscrezioni) ma le novità lato ricarica sono già note. Il telefono passerà dai 67W del precedente Find N3 ad una potenza di 80W, con l’aggiunta del supporto alla ricarica wireless da 50W. Non è da escludere il lancio di cover per implementare la ricarica magnetica (similmente a quanto visto con OnePlus 13 e OPPO Find X8), ma per ora è solo un’ipotesi. Per il software avremo l’ultima ColorOS 15, su base Android 15.

Il comparto fotografico vedrà ancora una volta la collaborazione con Hasselblad: dovremmo trovare un sensore principale da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare da 50 MP ed un teleobiettivo periscopico da 50 MP. Presenti all’appello due selfie camera, una interna da 20 MP ed una esterna da 32 MP, entrambe inserite in punch hole.

OPPO Find N5 – Scheda tecnica presunta

dimensioni: 9,2 mm di spessore (chiuso) e 4 mm (aperto) per un peso di meno di 230 grammi

certificazione IP69

Display interno AMOLED da 7,82″ QHD+ (2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass

(2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass Display esterno AMOLED da da 6,31″ Full HD+ (2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard

(2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite ( SM8750-3-AB ) a 3 nm TSMC

( ) a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 5 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 5 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.600 mAh o 5.700 mAh con ricarica rapida e ricarica wireless (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover)

o con ricarica rapida e ricarica (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio

(f/1.6) con ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 20 MP f/2.2 (interna) e da 32 MP f/2.4 (esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.4 (esterna) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C, Alert Slider, comunicazione satellitare opzionale

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (OPPO) e OxygenOS 15 (come OnePlus Open 2)

Quanto costa OPPO Find N5 – Prezzo e uscita

Il nuovo pieghevole OPPO Find N5 non ha ancora una data di presentazione, ma il lancio è ufficialmente fissato per febbraio 2025. Mancano indiscrezioni sul prezzo: il predecessore ha debuttato in patria a partire da 9.999 CNY, circa 1.300€ al cambio attuale. Per quanto riguarda l’uscita internazionale, come anticipato anche all’interno dell’approfondimento, il flagship non arriverà in versione Global. Al suo posto dovremmo avere il rebrand OnePlus Open 2, con le medesime caratteristiche ma la OxygenOS 15 come software.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le