OPPO Find N5 vuole scalzare Honor Magic V3: sarà lui il più sottile al mondo

Dopo le indiscrezioni di dicembre, finalmente si torna a parlare di OPPO Find N5 ma stavolta in via ufficiale. La compagnia cinese ha pubblicato il primo teaser dedicato al prossimo top di gamma pieghevole, confermando una delle sue caratteristiche principali.

OPPO Find N5 nel primo teaser ufficiale: si presenta come il flagship pieghevole più sottile al mondo

Find N5 – Crediti: OPPO

Allo stato attuale la palma come smartphone pieghevole più sottile e leggero al mondo appartiene a Honor Magic V3. Il top di gamma pesa 226 grammi e misura 9,2 mm di spessore da chiuso e 4,35 mm da aperto. Queste sono le caratteristiche da battere e visti i presupposti è probabile che OPPO Find N5 saprà farsi valere. Il nuovo smartphone pieghevole è protagonista di un primo teaser che non lascia spazio ai dubbi: secondo quanto dichiarato dall’azienda sarà il più sottile al mondo. Viene anche mostrato il profilo del telefono mentre il periodo d’uscita è fissato ufficialmente per febbraio 2025. Ora non resta che attendere ulteriori conferme da parte di OPPO: di seguito trovate un assaggio delle specifiche (frutto dei leak) mentre il lancio internazionale dovrebbe avvenire come OnePlus Open 2 (di cui ci sono anche delle presunte immagini).

Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IPX8

Display interno AMOLED da 7,82″ QHD+ (2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass

(2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass Display esterno AMOLED da da 6,31″ Full HD+ (2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard

(2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.700 mAh con ricarica rapida e ricarica wireless (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover)

con ricarica rapida e ricarica (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio

(f/1.6) con ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 20 MP f/2.2 (interna) e da 32 MP f/2.4 (esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.4 (esterna) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C, Alert Slider

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (OPPO) e OxygenOS 15 (OnePlus)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le