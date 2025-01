ChatGPT diventa un assistente personale con la nuova funzione Tasks

La prima novità del 2025 di ChatGPT è una nuova funzionalità che metterà l’intelligenza artificiale sempre più al servizio degli utenti. I nuovi Tasks, infatti, permetteranno di programmare azioni che l’AI dovrà compiere in futuro, come avvisare gli utenti di un determinato evento, oppure ricordare una serie di cose da fare, proprio come una to-do-list intelligente o un app reminder più evoluta.

Adesso ChatGPT può compiere azioni programmate nel futuro, come un assistente personale

Con Tasks, ChatGPT diventa un vero e proprio assistente personale: gli utenti, per esempio, potranno chiedere all’AI di ricordare di allenarsi ogni giorno ad un determinato orario, allegando all’avviso anche una frase motivazionale oppure le previsioni meteo del momento. Tasks rientra nella categoria degli Agenti AI e in questo senso è il primo Agente realizzato da OpenAI.

ChatGPT Tasks è disponibile da qualche giorno per gli utenti abbonati ai piani Plus, Pro e Team, ma soltanto in versione beta. Con la versione definitiva, invece, la funzionalità sarà probabilmente disponibile anche per tutti gli utenti gratuiti. Già nelle prime ore, Tasks ha riscosso un discreto successo, causando addirittura problemi di sovraccarico ai server di OpenAI.

