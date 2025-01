ChatGPT Operator è finalmente realtà: ecco il primo Agente AI di OpenAI

La tanto attesa era degli agenti AI sta entrando finalmente nel vivo con il lancio di ChatGPT Operator, il primo servizio di automazione con intelligenza artificiale di OpenAI che mira a semplificare il lavoro e lo svolgimento di tutti quei compiti considerati ripetitivi. Presentato come “research preview“, Operator sarà inizialmente disponibile soltanto per pochi utenti ad un prezzo piuttosto salato.

Operator può navigare sul web, fare prenotazioni e acquisti al posto vostro

Crediti: OpenAI

Con un’interfaccia molto simile a quella di ChatGPT, Operator permette di fornire istruzioni precise all’intelligenza artificiale di OpenAI che in seguito utilizzerà un browser integrato direttamente nel servizio per eseguire quanto richiesto dall’utente. Operator, per esempio, potrà effettuare prenotazioni di hotel e ristoranti, effettuare acquisti sui principali siti di e-commerce, oppure creare interfacce complesse con slideshow e calendari.

Operator è disponibile da oggi soltanto negli Stati Uniti e unicamente per gli abbonati a ChatGPT Pro (l’abbonamento da 200$/mese). OpenAI, tuttavia, ha annunciato che nel corso dei prossimi mesi il servizio sarà disponibile anche per gli abbonati Plus, Team e Enterprise, per poi integrare Operator direttamente nell’interfaccia utente di ChatGPT. Al momento, invece, non sappiamo se questo nuovo servizio arriverà anche in Europa e in Italia.

