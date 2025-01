ChatGPT con GPT-4.5 sta arrivando, ma per il debutto bisognerà attendere ancora

I 12 giorni del calendario dell’avvento di OpenAI sarebbero potuti essere l’occasione perfetta per svelare l’attesissima versione GPT-4.5 di ChatGPT, almeno stando alle indiscrezioni che hanno caratterizzato quei giorni, ma purtroppo qualcosa è andato storto. Le novità sono state davvero tante ma delle nuova versione non c’è stato traccia, nonostante alcuni esperti siano riusciti a scovare tra le pagine del sito ufficiale nuovi riferimenti a quella che potrebbe essere una anteprima limitata del nuovo modello di punta del team di Sam Altman.

Di GPT-4.5 si parla ormai da diversi mesi e tutte le indiscrezioni emerse suggeriscono che il lancio del nuovo modello sarebbe potuto avvenire proprio nel mese di dicembre. A supportare questa tesi, inoltre, arrivano in questi giorni le prime informazioni che potrebbero essere definite “ufficiose“, poiché scoperte proprio sul sito ufficiale di OpenAI.

Tra le novità del calendario dell’avvento, infatti, ci sarebbe dovuta essere anche la nuova versione di ChatGPT, in arrivo per gli utenti abbonati in versione “limited preview“, ma il lancio non si è concretizzato. Come accaduto per i modelli 4o e o1, anche in questo caso i primi ad accedere alla nuova AI flagship sarebbero dovuti essere essere proprio gli utenti con abbonamento Plus, Team, Edu e ovviamente anche il nuovo Pro.

Nei giorni precedenti, inoltre, era trapelato in rete anche un misterioso modello “ε” (epsilon), che potrebbe essere proprio il nome in codice della nuova versione di ChatGPT con GPT-4.5. Tutto ha lasciato pensare, quindi, che il calendario dell’avvento potesse effettivamente portare con se una prima preview del modello di punta di OpenAI, ma così non è stato.

La mancata presentazione del nuovo modello di punta, tuttavia, ha lasciato spazio all’introduzione di GPT-o3 e o3-mini, che sfrutteranno il ragionamento a loro vantaggio per fornire risposte ancora più dettagliate e precise. Per GPT-4.5, dunque, bisognerà attendere ancora, probabilmente ben oltre la disponibilità generale dei nuovi modelli o3 prevista per i primi mesi del 2025.

