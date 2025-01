Troppo hype per OpenAI: Altman sbotta e riporta tutti i con piedi per terra

L’AGI, l’intelligenza artificiale generale, è sicuramente uno degli argomenti più caldi degli ultimi mesi, con le grandi compagnie di AI che si stanno impegnando duramente per raggiungere questo prestigioso e senza ombra di dubbio rivoluzionario risultato. Le grandi aspettative, però, possono trasformarsi in una lama a doppio taglio e sembra saperlo bene Sam Altman, CEO e fondatore di OpenAI, che ha deciso di riportare tutti con i piedi per terra.

L’AGI è ancora lontana, ma ci saranno interessanti novità: parola di Sam Altman

Nonostante l’avanzamento tecnologico nel campo dell’AI sia innegabile, sembra ci sia ancora tanta strada da fare prima del raggiungimento dell’AGI. Come testimoniato dalle ultime dichiarazione di Sam Altman, infatti, anche OpenAI sembra essere abbastanza lontana dall’obiettivo, tanto che il CEO ha dovuto “spegnere l’incendio” dell’hype che si è venuto a creare sui social.

“Twitter [X] è di nuovo fuori controllo. Non lanceremo l’AGI il prossimo mese e tanto meno l’abbiamo raggiunta. Abbiamo realizzato cose molto interessanti, ma restate calmi e abbassate le aspettative di 100x!” ha dichiarato Sam Altman sui social in queste ore.

Le novità, quindi, sono in arrivo, ma gli utenti farebbe bene a tenere basse le aspettative: l’AGI è ancora lontana e di sicuro non arriverà il prossimo mese come avrebbero voluto far credere alcuni rumor.

