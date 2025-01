OnePlus: scarica l’ultima versione di tutte le app OxygenOS | Download (Gennaio 2025)

Tra i produttori di smartphone più apprezzati c’è senza dubbio la compagnia di Pete Lau: nata come marchio di nicchia, ormai il brand ha raggiunto una grande notorietà e schiere di appassionati. Le tempistiche relative agli aggiornamenti migliorano sempre di più e, come ogni interfaccia proprietaria che si rispetti, anche la OxygenOS di OnePlus offre tutta una serie di applicazioni di sistema realizzate ad hoc. In questo articolo trovate la lista completa delle app OnePlus e il link al dowload della versione più aggiornata.

Scarica la versione più recente di tutte le app per il tuo smartphone OnePlus

OP13 – Crediti: OnePlus

Molte delle applicazioni di sistema di OnePlus sono scaricabili direttamente dal Play Store di Google: tuttavia a volte è possibile scaricare in anticipo il software sotto forma di APK (si tratta del formato delle app Android), anziché attendere l’aggiornamento automatico. In altri casi si tratta di applicazioni che vengono aggiornate direttamente dal sistema, senza passare dallo store di Google. Per gli utenti più smaliziati e desiderosi di avere sempre l’ultima versione a bordo del proprio smartphone OnePlus, ecco la lista di tutte le app OxygenOS insieme ai link per il download.

