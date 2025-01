OnePlus Nord 5 a tutta potenza: avrà un Dimensity inedito e una batteria enorme

La serie Ace 5 è stata presentata da pochissimo e si appresta a debuttare anche a livello Global (almeno uno dei due modelli). Tuttavia le sorprese non sono finite: OnePlus Ace 5V è nell’aria e le prime indiscrezioni anticipano alcuni dettagli sulle specifiche. Sarà lui il nostro prossimo OnePlus Nord 5?

OnePlus Ace 5V, primi dettagli leak: cosa possiamo aspettarci dal medio gamma della serie, in arrivo da noi come Nord 5

Ace 5 Pro – Crediti: OnePlus

Come anticipato poco sopra, il 2024 si è concluso con debutto cinese di Ace 5 e 5 Pro: si tratta di due smartphone di tutto rispetto e il minore arriverà da noi il 7 gennaio (data di presentazione di OnePlus 13 e 13R Global). Intanto hanno iniziato a fare capolino i primi dettagli leak su OnePlus Ace 5V, il medio gamma della serie: non ci sono ancora immagini né informazioni sul design, ma un noto insider cinese anticipa alcuni dettagli tecnici. Il dispositivo sarebbe equipaggiato con un’enorme batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh; è da mesi che si parla di un telefono OnePlus in arrivo con una simile batteria.

Tra le altre caratteristiche ci sarebbe un display flat con risoluzione 1.5K e cornici sottili; il chipset a bordo dovrebbe essere una soluzione inedita targata MediaTek. L’insider parla del Dimensity 9350, SoC che dovrebbe offrire varie migliorie rispetto al precedente 9300: quest’ultimo è stato già seguito dal 9300+, quindi secondo il leaker, il prossimo chipset sarebbe una sorta di versione avanzata da considerare come un “9300++“. Non ci sono indizi sul periodo d’uscita, ma è lecito immaginare che il telefono possa debuttare nel corso del primo trimestre 2025 (magari a marzo, come il predecessore Ace 3V).

Ace 3V – Crediti: OnePlus

Il prossimo smartphone della serie Ace potrebbe avere una grande importanza per noi occidentali: il precedente Ace 3V, lanciato in Cina, ha debuttato a livello Global (anche in Italia) come OnePlus Nord 4, con un design differente ma le medesime specifiche. Alla luce di ciò, l’ipotesi più plausibile è che il nuovo OnePlus Ace 5V arriverà da noi come OnePlus Nord 5. Ovviamente come al solito l’ultima parola spetta alla casa cinese, quindi restiamo in attesa di novità.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le