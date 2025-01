OnePlus 13 si aggiorna per la prima volta: ora supporta Gemini Nano

Fresco di lancio a livello Global e in Italia, OnePlus 13 sta cominciando a ricevere il suo primo aggiornamento software: si tratta della versione CPH2655_15.0.0.402(EX01), che introduce il supporto a Gemini Nano ed altre novità. Ecco tutti i dettagli ed il changelog completo dell’update.

Primo aggiornamento per OnePlus 13, aggiunto il supporto a Gemini Nano ed altre novità: ecco il changelog completo

13 – Crediti: OnePlus

Il primo aggiornamento di OnePlus 13 sta arrivando in queste ore in India e in alcuni mercati Global: secondo quanto riportato dal forum ufficiale farà capolino in Europa nel corso delle prossime settimane (si tratta di un rilascio incrementale). L’update è in rollout con un peso di circa 1 GB e porta il software alla versione CPH2655_15.0.0.402(EX01). Nonostante non venga menzionato dal changelog, l’aggiornamento introduce il supporto a Gemini Nano a bordo del top di gamma. Si tratta della versione minore del modello di linguaggio di Google.

Prima dell’ultima versione software, OnePlus 13 non presentava l’app Android AICore: questa è disponibile dopo l’update, come fanno notare i colleghi di AndroidAuthority. Dopo aver aggiornato l’applicazione tramite il Play Store, basta aprire Google Messages e cliccare sul pulsante Magic Compose per dare il via al download del modello Gemini Nano. La funzione sperimentale Magic Compose permette di ottenere risposte rapide suggerite in base al contesto della conversazione, sfruttando l’intelligenza artificiale generativa. Si tratta di una funzione che vene elaborata tramite cloud; tuttavia, nei dispositivi che supportano Gemini Nano i messaggi vengono elaborati direttamente in locale.

Di seguito trovate il chagelog completo dell’aggiornamento CPH2655_15.0.0.402(EX01) per OnePlus 13.

Comunicazione e connessioni

Aggiunta la funzione Touch to share che supporta i dispositivi iOS. Puoi condividere foto e file con un tocco

Ottimizzata la connettività IPv6 tramite Wi-Fi

Migliorata la stabilità ed estesa la compatibilità delle connessioni Bluetooth.

Migliorata la stabilità e l’esperienza della rete

Fotocamera

Aggiunti vari stili e personalizzazioni a Watermark, tra cui Hasselblad, Master’s signature, Film, Classic camera e altro ancora

Migliorata la nitidezza delle anteprime e delle foto nelle modalità Ritratto e Foto

Migliorata la nitidezza dei video girati in 4K a 60 fps

Migliorate le prestazioni cromatiche delle foto scattate con la fotocamera principale e il teleobiettivo in modalità Foto

Risolto un problema per cui le foto potevano essere troppo luminose quando scattate con la fotocamera posteriore in modalità Foto

Migliorala la precisione del tono e del colore delle foto scattate con la fotocamera posteriore in modalità Foto

Audio

Migliorata la qualità audio

Sistema

Aggiunge lo stato di ricarica agli avvisi dal vivo per una migliore esperienza utente

Migliora la stabilità e le prestazioni del sistema

Integra la patch di sicurezza Android di dicembre 2024 per migliorare la sicurezza del sistema

Applicazioni

Aggiunte funzionalità di intelligenza artificiale a Google Messaggi

Ora puoi aggiungere il widget Meteo 1 × 2 alla schermata Home

Migliorato l’aspetto del widget per il tracciamento dei passi

Migliorato l’aspetto del widget “Pulizia Archivio”

