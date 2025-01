OnePlus 13 e 13R ufficiali in Italia: sono i primi flagship del 2025 (e puntano in alto)!

Dopo il debutto di Realme GT 7 Pro, REDMAGIC 10 Pro e nubia Z70 Ultra (tutti usciti prima della fine del 2024), finalmente diamo il benvenuto al primo top di gamma dell’anno. OnePlus 13 è ufficiale in Italia ed arriva con un look elegantissimo e tanta potenza, ovviamente senza tralasciare la fotocamera; insieme a lui c’è OnePlus 13R, flagship killer di inizio 2025 con tanto da offrire. Ecco tutti i dettagli sulle ultime novità della compagnia (tra specifiche e prezzo), ora disponibili nel nostro paese!

I nuovi OnePlus 13 e 13R sono finalmente Global: caratteristiche e prezzo in Italia

13 – Crediti: OnePlus

Per quanto riguarda OnePlus 13, lo conosciamo già benissimo: il top di gamma della casa di Pete Lau ha debuttato a fine ottobre in Cina e il modello lanciato in Italia presenta la medesime caratteristiche. Il design ricalca quello solito delle ultime generazioni, con un ampio modulo fotografico circolare; frontalmente abbiamo uno schermo con micro-curvature su quattro lati, un pannello OLED con tecnologia LTPO e dimensioni da 6,82″ (con risoluzione 2K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit). Si tratta di un pannello particolarmente apprezzato da DisplayMate, valutato con il grado A++. Oltre al nuovo look (OnePlus 12 presenta bordi curvi classici) è stata introdotta anche un’altra grande novità: si tratta del primo flagship del brand equipaggiato con un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni (sotto lo schermo). Ovviamente non manca l’Alert Slider, elemento caratteristico di OnePlus.

13 – Crediti: OnePlus

Lato software non ci sono bisogno di presentazioni: OnePlus 13 è il primo top di gamma Global del 2025 equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite, ultima incarnazione del chipset premium di Qualcomm. L’AI è al primo posto, insieme alla forza bruta (la frequenza di clock raggiunge i 4,32 GHz ed è stato realizzato a 3 nm); ci sono memorie LPDDR5X e UFS 4.0, mentre l’autonomia è affidata ad una batteria da ben 6.000 mAh. Anche qui tira aria di novità: si tratta di una soluzione di ultima generazione con tecnologia al silicio-carbonio (tanta densità, ma senza impattare sulle dimensioni). Il risultato è un telefono potente e con una batteria capiente, ma con uno spessore contenuto (8,5 mm). Il tutto è raffreddato da un sistema al liquido con camera di vapore, in modo da mantenere le temperature fresche anche durante le sessioni di gioco.

La ricarica cablata è da 100W ed è presente anche quella wireless da 50W; lato software il telefono arriva con l’ultima OxygenOS 15, basata su Android 15 (qui abbiamo parlato di tutte le migliorie dell’UI). Tra hardware e software si punta all’AI, con tante funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e Google Gemini integrato come assistente predefinito. Il comparto fotografico vede ancora una volta la collaborazione con Hasselblad: c’è un sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP con OIS e apertura f/1.6, accompagnato da un doppio modulo LYT-600 (ultra-grandangolare/macro e teleobiettivo periscopico).

13R – Crediti: OnePlus

Anche quest’anno la casa cinese ha deciso di puntare su una coppia di smartphone: oltre al fratello maggiore c’è anche il “piccolo” OnePlus 13R, versione Global di Ace 5 (ma ci sono alcune differenze lato batteria e fotocamere). Parliamo di un flagship killer con tutte le carte in regola per sfondare: il design generale resta invariato (è sempre presente un modulo fotografico circolare) ma nei dettagli sono presenti delle differenze. Manca il logo Hasselblad (questo modello non presenta la collaborazione con il noto marchio), il display è un’unità piatta (quindi niente bordi curvi o micro-curvi) e il perimetro del telefono è dritto. Lo schermo è sempre un’unità OLED ma leggermente più piccola, da 6,78″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, tecnologia LTPO e fino a 4.500 nit di luminosità di picco. C’è un lettore d’impronte sotto al display, ma di tipo ottico.

13R – Crediti: OnePlus

All’interno della scocca trova spazio lo Snapdragon 8 Gen 3, l’ex chipset top di Qualcomm (lo stesso del già citato OnePlus 12). Si tratta di un SoC con nulla da invidiare al modello superiore, con performance di tutto rispetto (fino a 3,3 GHz, realizzato a 4 nm). La batteria è anche in questo caso un’unità al silicio-carbonio da 6.000 mAh (ma con ricarica da 80W). Non manca la OxygenOS 15 mentre il comparto fotografico è basato sul sensore Sony LYT-700 da 50 MP (f/1.8, OIS), supportato da un teleobiettivo da 50 MP ed un ultra-wide da 8 MP.

Prezzo, sconti e disponibilità in Italia

Il prezzo della nuova gamma top parte da 769€ con OnePlus 13R, nella sola versione da 256 GB. OnePlus 13 viene proposto in due varianti, da 256 GB e da 512 GB, rispettivamente al prezzo di 1.029€ e 1.179€. Inoltre entrambi sono disponibili anche su OPPO Store: fino al 5 febbraio, chi acquisterà il OnePlus 13 nella versione da 16/512 GB di memoria potrà usufruire di uno sconto di 100€, con il prezzo finale che scenderà a 1.079€. Inoltre, fino al 21 gennaio, sarà possibile acquistare, al prezzo di 1.080€, OnePlus 13 in bundle con OnePlus Watch 2R e un caricatore 100W. Dal 22 gennaio al 5 febbraio, aggiungendo solo 1€ al prezzo del telefono, sarà invece possibile acquistare anche il caricatore 100W. Fino al 21 gennaio, sarà possibile acquistare OnePlus 13R insieme a Watch 2R e un caricatore 100W al prezzo di 770€.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le