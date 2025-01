OnePlus 13 e 13R: migliori cover, pellicole ed accessori

Scopri le migliori cover, pellicole ed accessori per OnePlus 13 e 13R: proteggi al meglio il tuo nuovo acquisto, in modo da poter dormire sonni tranquilli. Il 2025 è iniziato in grande stile, con due nuove aggiunte alla linea di punta del brand cinese: il modello 13 è il vero top di gamma, mentre il fratello minore 13R si presenta come il primo flagship killer di inizio anno!

Migliori cover, pellicole ed accessori per OnePlus 13 e 13R

13 – Crediti: OnePlus

Ecco dove comprare le migliori cover, pellicole ed accessori per i nuovi OnePlus 13 e 13R, con tante alternative tra cui scegliere. N.B. – se non visualizzi correttamente i box con i prodotti presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

ONEPLUS 13 & 13R – SCHEDA TECNICA & PREZZO – RECENSIONE

Amazon

OnePlus 13

Fitudoos Cover per Oneplus 13,Custodia Sottile in TPU Morbido, Silicone Liquido Premium Custodia Protettiva per Oneplus 13- Trasparente. 10,99€ Compra Ora Amazon.it Lemxiee Custodia per OnePlus 13 Cover,Anti-impronta & Anti-caduta Custodia in silipere flessibile + Acrilico smerigliato per OnePlus 13 Case 12,99€ Compra Ora Amazon.it SEIAIYG Cover per Oneplus 13, Custodia Traslucida Opaca Posteriore, Anti-Impronte, Antiurto Sottile Protettiva Case, Nero 9,99€ Compra Ora Amazon.it Ringke Fusion-X Compatibile con Cover OnePlus 13, Custodia Bella e Protettiva con Ottimo Grip, Bumper Antiurto Resistente - Black 18,99€ Compra Ora Amazon.it Spigen Cover Ultra Hybrid Compatibile con OnePlus 13 - Nero Opaco 17,99€ Compra Ora Amazon.it Heioloo Cover per Oneplus 13 5G Custodia Protezione [Anti-Caduta] Silicone Morbido TPU Cover Anti Impronta Phone Case, Anti-Antiurto, Anti-Scratch - Nero 8,99€ Compra Ora Amazon.it FDHYFGDY Custodia per OnePlus 13 5G Cover, Custodia per Telefono in Silicone Antiurto Trasparente, Custodia Protettiva in TPU Trasparente 8,99€ Compra Ora Amazon.it TINGYR Cover Compatibile con OnePlus 13, Custodia Protettiva Antiurto, Antiscivolo, AntiGraffio e Anti-Impronte, Custodia Cover Compatibile con OnePlus... 11,99€ Compra Ora Amazon.it kalibri Cover compatibile con OnePlus 13 - Custodia in aramide Cover ultra resistente - Backcover protezione Case 38,99€ Compra Ora Amazon.it MokaZii Cover per OnePlus 13 5G, Antiurto Custodia, Anti-Graffio e Retro Rigida in PC, Anti-Impronte, Sottile Morbida in Silicone TPU Protettiva Case per... 9,99€ Compra Ora Amazon.it Effcotuo Custodia per OnePlus 13 5G Cover [Fibra di Carbonio] Morbido TPU Custodia Protezione Anti Scivolo/Antiurto per OnePlus 13 5G Case-Nero 7,99€ Compra Ora Amazon.it Effcotuo 2 Pezzi Pellicola per OnePlus 13 5G Vetro Temperato 2 Pezzi Pellicola Fotocamera Durezza 9H Senza Bolle AntiGraffio Protettiva 8,99€ Compra Ora Amazon.it Ibywind 2 Pezzi Pellicola Protettiva per OnePlus 13 5G+1 Protettore Len della Fotocamera+1 Pellicola Posteriore,Pellicola TPU Flessibile 11,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 09/01/2025 09:20

OnePlus 13R

Effcotuo Custodia per OnePlus 13R 5G Cover con 2 Pellicola Protettiva Vetro Temperato Case Trasparente Protettiva in Silicone TPU Custodia 9,99€ Compra Ora Amazon.it FDHYFGDY Cover Per OnePlus 13R 5G Custodia + 1 pezzo Vetro Temperato, custodia per cellulare in TPU antiurto trasparente, Custodia protettiva sottile in... 10,99€ Compra Ora Amazon.it Effcotuo Custodia per OnePlus 13R 5G Cover [Fibra di Carbonio] Morbido TPU Custodia Protezione Anti Scivolo/Antiurto per Honor Magic 7 Lite Case-Nero 8,99€ Compra Ora Amazon.it Foluu Custodia per OnePlus 13R, trasparente, con angoli rinforzati, antigraffio, in gomma TPU morbida, cover protettiva in silicone per OnePlus 13R 5G 2025 10,85€ Compra Ora Amazon.it Custodia per OnePlus 13R 5G Cover, Vetro Temperato Pellicola Protettiva Case Custodia Transparent Sottile in TPU Morbido, Cover Protezione Anti-Caduta 10,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 09/01/2025 09:20

eBay

AliExpress

