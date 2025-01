OnePlus 10 Pro comincia a ricevere OxygenOS 15 (stabile), ma manca qualcosa d’importante

La compagnia cinese sta aggiornando i suoi telefoni alla OxygenOS 15, ultima versione dell’interfaccia proprietaria del brand. Oltre ad un cambio di stile sono presenti varie novità, ma pare che non tutte saranno a bordo dell’ex-flagship della compagnia. OnePlus 10 Pro sta iniziando a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 15 (si parte dall’India), ma a quanto pare mancherebbe qualcosa di importante.

OnePlus 10 Pro, al via il rilascio della OxygenOS 15 stabile (con Android 15) ma senza funzionalità AI

Crediti: OnePlus

L’ex top di gamma OnePlus 10 Pro 5G sta ricevendo in queste ore la versione software NE2211_15.0.0.401(EX01): come anticipato poco sopra, si tratta della build stabile della OxygenOS 15, su base Android 15. Il changelog completo rivela tutte le novità dell’OS e tra queste non trovano spazio le funzionalità legate all’AI. Ovviamente l’interfaccia guadagna le stesse migliorie degli altri modelli, sia in termini di stile che di animazioni e fluidità; tuttavia non sono presenti le funzioni AI alimentate da Google Gemini. Mancano gli strumenti per il miglioramento delle foto e per la scrittura assistita, le funzionalità di ricerca intelligente e così via. Sicuramente ciò è dovuto al comparto tecnico “datato” rispetto all’inizio dell’era AI.

Come segnalato anche in apertura, ricordiamo che l’aggiornamento di OnePlus 10 Pro alla OxygenOS 15 stabile riguarda l’India; l’update arriverà successivamente anche alle nostre latitudini. Intanto ecco il changelog completo, con tutte le novità.

Animazioni

Un motore grafico di sistema all’avanguardia ora alimenta prestazioni di rendering e animazione superiori, grazie a un’elaborazione parallela avanzata che garantisce immagini fluide e ininterrotte, anche durante il multitasking o l’uso di applicazioni che richiedono molte risorse.

L’elaborazione parallela si estende a elementi come widget, componenti e cartelle, offrendo transizioni senza interruzioni e animazioni fluide, anche durante interruzioni frequenti.

La coerenza di scorrimento a livello di sistema è estesa alle app di terze parti, inclusa l’interfaccia WebView, per un’esperienza di scorrimento uniforme in tutto il sistema.

Effetti visivi

Il design degli angoli arrotondati è stato raffinato per garantire uniformità, con curvature continue e fluide applicate a tutti gli elementi.

Temi

I nuovi temi flux offrono una vasta selezione di opzioni di alta qualità, consentendo la personalizzazione con sfondi di sistema e foto personali per un’esperienza unica e personalizzata.

Sono disponibili numerose funzionalità di personalizzazione per l’Always-On Display, la schermata di blocco e la schermata Home. Entrambi i modi flux e classico sono supportati per l’Always-On Display. La schermata di blocco supporta la fusione del colore dell’orologio, texture in vetro, sfondi sfocati, effetti di profondità AI, riempimenti automatici AI e altro ancora. Pattern in vetro, sfondi sfocati e altri elementi sono disponibili per la schermata Home.

I temi flux forniscono animazioni di transizione fluide e senza interruzioni tra Always-On Display, schermata di blocco e schermata Home per una coerenza visiva migliorata.

Avvisi in tempo reale

Il nuovo design di Live Alerts si concentra sulla visualizzazione efficiente delle informazioni, posizionate centralmente per una visualizzazione bilanciata e semplificata.

La nuova interazione Live Alerts consente di espandere le capsule in schede dettagliate con un tocco, offrendo un accesso efficiente a più attività live tramite scorrimento nella barra di stato.

Il nuovo sistema di animazione Live Alerts offre un design fluido ed elastico ed effetti di sfocatura dinamica in tempo reale, rendendo le immagini della scheda più fluide e raffinate.

Fotoritocco

La nuova funzionalità di fotoritocco globalmente reversibile salva le impostazioni di modifica precedenti per modifiche successive senza interruzioni, garantendo un flusso creativo ininterrotto.

L’integrazione tra fotocamera e filtri è migliorata, consentendo il post-editing, la modifica o la rimozione dei filtri applicati in Foto.

Floating Window e Split Screen

Nuovi gesti per la Finestra flottante: scorri verso il basso su una notifica per aprire una finestra flottante, scorri verso il basso di nuovo per ingrandirla, scorri verso l’alto per chiuderla e scorri lateralmente per nasconderla.

Le finestre Split Screen ridimensionabili consentono di trascinare il divisore o toccare per espandere l’area di visualizzazione secondo necessità.

Notifiche e impostazioni rapide

La nuova modalità Divisa consente di accedere separatamente al cassetto delle notifiche (scorrimento dall’alto a sinistra) e alle Impostazioni rapide (scorrimento dall’alto a destra), con scorrimento a sinistra o destra per passare da una all’altra.

Le Impostazioni rapide sono state rinnovate per un layout visivamente più gradevole, con animazioni più fluide e raffinate.

OnePlus Share

Nuova funzionalità di trasferimento file con dispositivi iOS, per connettersi e condividere facilmente i file tramite OnePlus Share.

Ora puoi condividere facilmente le live photo con i dispositivi iOS nelle vicinanze.

Batteria e ricarica

La nuova funzione “Limite di carica” interrompe la carica all’80%, aiutando a prolungare la vita della batteria e a minimizzare il degrado.

Il nuovo promemoria di protezione della batteria attiva la funzione Limite di carica se il dispositivo rimane in carica troppo a lungo, migliorando la protezione della batteria.

Altro

Sono stati aggiunti gli esclusivi display OxygenOS Always-On e gli stili dell’orologio nella schermata di blocco per un’esperienza visiva unica.

Il nuovo widget dell’orologio per la schermata Home offre opzioni di ridimensionamento personalizzabili per una maggiore flessibilità.

L’iconico easter egg classico è aggiunto nella Calcolatrice e apparirà inserendo “1+=”, incarnando la filosofia “Never Settle” di OnePlus.

Sono stati aggiunti nuovi sfondi per infondere al dispositivo lo stile inconfondibile di OnePlus.

Icone delle app esclusive progettate per OxygenOS sono state aggiunte, offrendo un’esperienza visiva fresca.

Ora puoi scorrere verso l’alto e verso sinistra per abilitare rapidamente lo Split Screen quando un’app viene visualizzata a schermo intero.

I widget delle Note migliorati offrono una migliore estetica e funzionalità.

Le app in cartelle di grandi dimensioni possono ora essere visualizzate in griglie 3 × 3.

Ottimizza i widget di Clock sulla schermata Home.

Ottimizza i widget di Note sulla schermata Home.

L’esperienza di multitasking è ottimizzata, indirizzandoti automaticamente all’ultima app utilizzata nella visualizzazione delle attività recenti per uno scambio di app più fluido.

La modalità Shelf è stata affinata per preservare il layout delle app della schermata Home al primo utilizzo.

Privacy

La Cassaforte privata ora offre viste categorizzate per immagini, video e documenti, semplificando l’organizzazione dei dati.

Un nuovo collegamento alla schermata Home per le app nascoste offre accesso rapido toccando la cartella e verificando la password di privacy.

