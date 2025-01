Follie TV e monitor Xiaomi: si parte da meno di 50€ nello store store ufficiale!

Lo store ufficiale Xiaomi ha deciso di cominciare la settimana in grande stile: il lunedì mattina ci regala una sfilza di occasioni per risparmiare su TV e monitor del colosso tecnologico cinese. Ci sono prezzi a partire da meno di 50€: basta riscattare i coupon presenti in pagina ed approfittare di sconti al checkout davvero assurdi!

Lo store ufficiale Xiaomi lancia offerte pazze su TV e monitor: risparmia con queste occasioni imperdibili

Crediti: Xiaomi

Lo shop di Xiaomi svende smart TV e monitor per la tua postazione PC: si parte da meno di 50€, con prezzi variabili fino ad un massimo di 800€. Hai la possibilità di scegliere tra tante soluzioni differenti in promozione: in alcuni casi basta accedere alla pagina del prodotto e applicare il coupon presente in pagina (quindi non è necessario copiare e incollare codici); ci sono poi degli articoli che beneficiano dell’extra sconto al checkout (di ben 30€). Per ogni dispositivo è specificata l’offerta in corso, insieme al prezzo finale e al link all’acquisto! Segnaliamo che i coupon saranno attivi fino al 31 gennaio, quindi se siete interessati conviene non sforare con i tempi.

MONITOR XIAOMI

SMART TV XIAOMI

Xiaomi TV A Pro 55″ – 295,20€ invece di 449€ – Applica il coupon in pagina & Sconto EXTRA 30€ al checkout

invece di 449€ – Applica il coupon in pagina & Sconto EXTRA 30€ al checkout Xiaomi TV A Pro 65″ – 455,20€ invece di 599€ – Applica il coupon in pagina & Sconto EXTRA 30€ al checkout

invece di 599€ – Applica il coupon in pagina & Sconto EXTRA 30€ al checkout Xiaomi TV A Pro 75″ – 615,20€ invece di 799€ – Applica il coupon in pagina & Sconto EXTRA 30€ al checkout

TV MINI LED XIAOMI

Xiaomi TV S Mini LED 2025 55″ – 479,99€ invece di 599,99€ – Applica il coupon in pagina

invece di 599,99€ – Applica il coupon in pagina Xiaomi TV S Mini LED 2025 65″ – 639,99€ invece di 799,99€ – Applica il coupon in pagina

invece di 799,99€ – Applica il coupon in pagina Xiaomi TV S Mini LED 2025 75″ – 799,99€ invece di 999.99€ – Applica il coupon in pagina

